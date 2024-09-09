Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları başladı: 89 ülkeden 2 bin sporcu katılacak

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Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret eden Tokayev, “5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait “Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi” ifadelerini kullandı.