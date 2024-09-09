Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları başladı: 89 ülkeden 2 bin sporcu katılacak
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları Astana Arena Stadı'nda düzenlenen görkemli törenle açıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, törene katılarak konuşma yaptı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları Astana Arena Stadı'nda düzenlenen görkemli törenle açıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, törene katılarak konuşma yaptı.
Organizasyonda göçebelerin zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini canlandıran renkli sahneler damga vurdu.
Organizasyonda göçebelerin zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini canlandıran renkli sahneler damga vurdu.
Özellikle Sakalar döneminin, Tarihi İpek Yolu’nun ve Türk halklarının eski savaş geleneklerinin yer aldığı sahneler seyircilerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2,5 saat süren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimaş Kudaybergen’in sahnesi ile sona erdi.
Özellikle Sakalar döneminin, Tarihi İpek Yolu’nun ve Türk halklarının eski savaş geleneklerinin yer aldığı sahneler seyircilerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2,5 saat süren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimaş Kudaybergen’in sahnesi ile sona erdi.
Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret eden Tokayev, “5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait “Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi” ifadelerini kullandı.
Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret eden Tokayev, “5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait “Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi” ifadelerini kullandı.
Tokayev, Dünya Göçebe Oyunları’nın uluslararası dayanışmanın güçlenmesine de yardımcı olacağına inandığını belirterek oyunlara katılan sporculara başarılar diledi.
Tokayev, Dünya Göçebe Oyunları’nın uluslararası dayanışmanın güçlenmesine de yardımcı olacağına inandığını belirterek oyunlara katılan sporculara başarılar diledi.
Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları” olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek. İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.
Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları” olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek. İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.