İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.