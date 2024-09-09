İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda rekor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmirin-kurtulusunun-102-yil-donumu-350-metrelik-bayrakla-kutlandi-1087838360.html
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. 350 metrelik Türk... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T23:18+0300
2024-09-09T23:18+0300
multimedya
fotoğraf
izmir
9 eylül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087837557_1:0:735:413_1920x0_80_0_0_f1b2fedc31efdaab7862da6f76e7b1c6.jpg
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087837557_93:0:644:413_1920x0_80_0_0_a6ba170b848748145e5ca963d8de510f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmirin kurtulusu, 9 eylul, 9 eylül izmir, izmir'in kurtuluşu, 9 eylül resmi tatil mi, izmir kurtuluşu, 9 eylul izmirin kurtulusu, 9 eylul izmirin kurtulusu mesajlari,
izmirin kurtulusu, 9 eylul, 9 eylül izmir, izmir'in kurtuluşu, 9 eylül resmi tatil mi, izmir kurtuluşu, 9 eylul izmirin kurtulusu, 9 eylul izmirin kurtulusu mesajlari,

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı

23:18 09.09.2024
Abone ol
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir&#x27;in kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

© AA / Halil Fidan

Kutlamalar sabah saatlerinde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı, ardından Konak ve Cumhuriyet Meydanları'nda devam etti.

Kutlamalar sabah saatlerinde &#x27;Zafer Yürüyüşü&#x27; ile başladı, ardından Konak ve Cumhuriyet Meydanları&#x27;nda devam etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Halil Fidan

Kutlamalar sabah saatlerinde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı, ardından Konak ve Cumhuriyet Meydanları'nda devam etti.

© AA / Halil Fidan

Akşam programında süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geçiş yaptı.

Akşam programında süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı&#x27;ndan Gündoğdu Meydanı&#x27;na geçiş yaptı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Halil Fidan

Akşam programında süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geçiş yaptı.

© AA / Halil Fidan

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Halil Fidan

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi.

© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала