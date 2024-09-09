https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmirin-kurtulusunun-102-yil-donumu-350-metrelik-bayrakla-kutlandi-1087838360.html
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. 350 metrelik Türk... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T23:18+0300
2024-09-09T23:18+0300
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İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü 350 metrelik bayrakla kutlandı
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Halil Fidan
Kutlamalar sabah saatlerinde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı, ardından Konak ve Cumhuriyet Meydanları'nda devam etti.
Kutlamalar sabah saatlerinde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı, ardından Konak ve Cumhuriyet Meydanları'nda devam etti.
© AA / Halil Fidan
Akşam programında süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geçiş yaptı.
Akşam programında süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geçiş yaptı.
© AA / Halil Fidan
Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi.
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağı ile birlikte yıl dönümü kutlandı.