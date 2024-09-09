https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filip-kostic-istanbulda-sirp-futbolcuyu-fenerbahce-yetkilileri-ile-taraftarlar-karsiladi-1087804302.html
Filip Kostic İstanbul'da: Sırp futbolcuyu Fenerbahçe yetkilileri ile taraftarlar karşıladı
Filip Kostic İstanbul'da: Sırp futbolcuyu Fenerbahçe yetkilileri ile taraftarlar karşıladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Filip Kostic İstanbul'a geldi. Futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T01:49+0300
2024-09-09T01:49+0300
2024-09-09T01:50+0300
filip kostic
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi Filip Kostic İstanbul'a geldi. Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverlerin karşıladığı Kostic saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.Sırp futbolcu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
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Filip Kostic İstanbul'da: Sırp futbolcuyu Fenerbahçe yetkilileri ile taraftarlar karşıladı
01:49 09.09.2024 (güncellendi: 01:50 09.09.2024)
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Filip Kostic İstanbul'a geldi. Futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi Filip Kostic İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverlerin karşıladığı Kostic saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Sırp futbolcu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.