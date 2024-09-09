https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/adalet-bakani-tunc-narin-davasinda-bir-kisi-daha-gozaltina-alindi--1087823661.html
Adalet Bakanı Tunç: Narin davasında bir kişi daha gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Narin davasında bir kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç: (Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. Köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:44+0300
2024-09-09T14:44+0300
2024-09-09T15:11+0300
türkiye
adalet bakanı
kayıp narin
diyarbakır
cinayet
toplumsal cinayet
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kazakistan'da medyanın sorularını yanıtladı. Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak. Narin Güran soruşturmasında elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı" dedi.Tunç, köyde şüpheli olarak şu an 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Adalet Bakanı gözaltındaki şüphelilerinin sorgusunun sürdüğünü de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mhp-lideri-devlet-bahceliden-narin-paylasimi-1087824475.html
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adalet bakanı, kayıp narin, diyarbakır, cinayet, toplumsal cinayet
adalet bakanı, kayıp narin, diyarbakır, cinayet, toplumsal cinayet
Adalet Bakanı Tunç: Narin davasında bir kişi daha gözaltına alındı
14:44 09.09.2024 (güncellendi: 15:11 09.09.2024)
Adalet Bakanı Tunç: (Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. Köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı. Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kazakistan'da medyanın sorularını yanıtladı. Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak. Narin Güran soruşturmasında elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı" dedi.
Tunç, köyde şüpheli olarak şu an 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Adalet Bakanı gözaltındaki şüphelilerinin sorgusunun sürdüğünü de ekledi.