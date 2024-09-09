https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/adalet-bakani-tunc-narin-davasinda-bir-kisi-daha-gozaltina-alindi--1087823661.html

Adalet Bakanı Tunç: Narin davasında bir kişi daha gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç: Narin davasında bir kişi daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç: (Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. Köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T14:44+0300

2024-09-09T14:44+0300

2024-09-09T15:11+0300

türkiye

adalet bakanı

kayıp narin

diyarbakır

cinayet

toplumsal cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kazakistan'da medyanın sorularını yanıtladı. Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak. Narin Güran soruşturmasında elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı" dedi.Tunç, köyde şüpheli olarak şu an 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Adalet Bakanı gözaltındaki şüphelilerinin sorgusunun sürdüğünü de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mhp-lideri-devlet-bahceliden-narin-paylasimi-1087824475.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanı, kayıp narin, diyarbakır, cinayet, toplumsal cinayet