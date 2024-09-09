Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı

1 Eylül’de Yunan orduları artık kaçıyorlar. 1 Eylül 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir beyanname yayınlıyor. Beyannamenin sonunda diyor ki, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’. 1 Eylül’den 9 Eylül’e 8 gün var. Bu sürede yaklaşık 350-400 kilometrelik yol kat edilecek yürüyerek. Ayağında çarığı olanı var olmayanı var. Yunan ordusu da kaçarken arada uygun yerde durup Mehmetçiğimize karşı direnmeye çalışıyorlar. Ve biliyorsunuz maalesef Yunanlılar kaçarken insanlık tarihinin en büyük ayıplarından birine de imza atıyorlar, insanları öldürüyorlar, köyleri yakıyorlar. Olacak şey mi bu? Şehirleri yaka yaka İzmir’e kadar geliyorlar. 9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal’in askerleri İzmir’e indiklerinde Yunan askeri yoktu, kaçmışlardı çünkü. İzmir’de girdiğimizde İngiliz, İtalyan, Fransız konsoloslukları var. Limanda İngiliz donanması var. Çünkü biliyorsunuz bu emperyalistleri oraya getiren de onlardı zaten.