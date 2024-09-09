https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/1087812987.html
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında yeni eğitim öğretim yılı planında yer alan Türk-İslam temasına ilişkin konuştu. Özgan... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:05+0300
2024-09-09T09:05+0300
2024-09-09T17:18+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
radyo sputnik
güçlü
güçlü özgan
eğitim öğretim yılı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828571_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0bd0fea538df651b25b2a8d10ab14718.jpg
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
Sputnik Türkiye
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul ve ortaokul öğrencileri için seçtiği ilk derste Türk-İslam teması dikkat çekti. Okullara gönderilen ders planı “Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi” olurken söz konusu dersin konusu “Çanakkale ve Gazze” oldu. Yönergede aynı zamanda öğrencilere Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren Filistinli ve Gazzeli askerlerin mezar taşlarının gösterilmesi istendi. Yeni eğitim öğretim yılı için seçilen tema çok sayıda tepki aldı. Misakı Milli’ye vurgu yapan gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828571_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e2bdf02cb43cae76035d88ac22a15188.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü, güçlü özgan, eğitim öğretim yılı
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü, güçlü özgan, eğitim öğretim yılı
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05 09.09.2024 (güncellendi: 17:18 09.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında yeni eğitim öğretim yılı planında yer alan Türk-İslam temasına ilişkin konuştu. Özgan, “Yeni sezonda ağırlıklı olarak dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul ve ortaokul öğrencileri için seçtiği ilk derste Türk-İslam teması dikkat çekti. Okullara gönderilen ders planı “Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi” olurken söz konusu dersin konusu “Çanakkale ve Gazze” oldu. Yönergede aynı zamanda öğrencilere Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren Filistinli ve Gazzeli askerlerin mezar taşlarının gösterilmesi istendi. Yeni eğitim öğretim yılı için seçilen tema çok sayıda tepki aldı.
Misakı Milli’ye vurgu yapan gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:
“20 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim sezonu maarif modeli tartışmalarıyla başladı. Yeni sezonda ağırlıklı olarak dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu yolda atılan son adımı Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Okullardaki ilk derste Çanakkale ve Gazze meselesinin gündeme alınacağını söyledi. Tamam bunlar elbette anlatılsın ama Misakı Milli’yi nereye koyacağız? Bizim cumhuriyetimizin, devletimizin, ülkemizin sınırları Misakı Milli ile belirlenmedi mi? Buna vurgu yapmak gerekmez mi? 1980’lerden beri ortaya çıkan Türk-İslam sentezi meselesi bütün iktidarların ön plana çıkarttığı bir mesele. Türkiye’deki iktidarlar bu konudan asla geri adım atmıyor. Darbe Anayasa’sı değişsin tamam ama o darbenin zihinlerde yarattığı yıkım da dikkatle incelenmeli.”