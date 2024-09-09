‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’

“20 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim sezonu maarif modeli tartışmalarıyla başladı. Yeni sezonda ağırlıklı olarak dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu yolda atılan son adımı Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Okullardaki ilk derste Çanakkale ve Gazze meselesinin gündeme alınacağını söyledi. Tamam bunlar elbette anlatılsın ama Misakı Milli’yi nereye koyacağız? Bizim cumhuriyetimizin, devletimizin, ülkemizin sınırları Misakı Milli ile belirlenmedi mi? Buna vurgu yapmak gerekmez mi? 1980’lerden beri ortaya çıkan Türk-İslam sentezi meselesi bütün iktidarların ön plana çıkarttığı bir mesele. Türkiye’deki iktidarlar bu konudan asla geri adım atmıyor. Darbe Anayasa’sı değişsin tamam ama o darbenin zihinlerde yarattığı yıkım da dikkatle incelenmeli.”