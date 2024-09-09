https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/1087809532.html

'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'

'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi. Gazeteci Ali Çağatay, "Tek bir ölümden yola çıkarak biz bu trajediyi gerçek... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

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seyir hali

radyo

radyo

narin güran

çocuk ölümü

kayıp çocuklar

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'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz' Sputnik Türkiye 'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası Narin Güran defnedildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Stalin tek bir ölüm trajedi, bin ölüm bir istatistiktir, diyor” dedi ve şöyle devam etti:

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2024

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