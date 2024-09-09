https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/1087809532.html
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi. Gazeteci Ali Çağatay, "Tek bir ölümden yola çıkarak biz bu trajediyi gerçek... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T07:05+0300
2024-09-09T07:05+0300
2024-09-10T09:45+0300
seyir hali
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narin güran
çocuk ölümü
kayıp çocuklar
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'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
Sputnik Türkiye
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası Narin Güran defnedildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Stalin tek bir ölüm trajedi, bin ölüm bir istatistiktir, diyor” dedi ve şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, narin güran, çocuk ölümü, kayıp çocuklar
аудио, radyo, radyo, narin güran, çocuk ölümü, kayıp çocuklar
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05 09.09.2024 (güncellendi: 09:45 10.09.2024)
Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi. Gazeteci Ali Çağatay, "Tek bir ölümden yola çıkarak biz bu trajediyi gerçek anlamda değerlendirebilirsek ve hakkını verebilirsek, soruşturabilirsek, araştırabilirsek belki Türkiye’de bundan sonra çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz.” dedi.
Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası Narin Güran defnedildi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Stalin tek bir ölüm trajedi, bin ölüm bir istatistiktir, diyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Tek bir ölümden yola çıkarak biz bu trajediyi gerçek anlamda değerlendirebilirsek ve hakkını verebilirsek, soruşturabilirsek, araştırabilirsek belki Türkiye’de bundan sonra çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz.”