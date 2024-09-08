https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/unlu-oyunco-orlando-bloomdan-bir-nesli-heyecanlandiran-aciklama-yer-almak-isterim-1087793879.html

Ünlü oyunco Orlando Bloom'dan bir nesli heyecanlandıran açıklama: 'Yer almak isterim'

Ünlü oyunco Orlando Bloom'dan bir nesli heyecanlandıran açıklama: 'Yer almak isterim'

Sputnik Türkiye

Yüzüklerin Efendisi serisinde Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni filminde de rol olmak istediğini duyurdu. Filmde Gandalf'ı... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T16:55+0300

2024-09-08T16:55+0300

2024-09-08T16:55+0300

yaşam

orlando bloom

yüzüklerin efendisi

yüzüklerin efendisi (film)

yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

gandalf

hollywood

film

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Yüzüklerin Efendisi serisinde 'Legolas' karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni projelerinde yer almak istediğini açıkladı. Yönetmen Peter Jackson’ın yeni canlı çekim serisine dair açıklamalar yapan Bloom, Ian McKellen’ın Gandalf’ı canlandırmak istemesi gibi kendisinin de projeye katılmaya hazır olduğunu belirtti. “Eğer Peter Jackson beni çağırırsa, hiç düşünmeden kabul ederim” diyen Bloom, filmlerin kariyerindeki önemine vurgu yaptı. Andy Serkis’in yöneteceği yeni Orta Dünya filmi The Hunt for Gollum ise 2026’da vizyona girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210819/miranda-kerr-orlando-bloom-artik-benim-agabeyim-gibi-1048154754.html

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