https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/unlu-oyunco-orlando-bloomdan-bir-nesli-heyecanlandiran-aciklama-yer-almak-isterim-1087793879.html
Ünlü oyunco Orlando Bloom'dan bir nesli heyecanlandıran açıklama: 'Yer almak isterim'
Ünlü oyunco Orlando Bloom'dan bir nesli heyecanlandıran açıklama: 'Yer almak isterim'
Sputnik Türkiye
Yüzüklerin Efendisi serisinde Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni filminde de rol olmak istediğini duyurdu. Filmde Gandalf'ı... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T16:55+0300
2024-09-08T16:55+0300
2024-09-08T16:55+0300
yaşam
orlando bloom
yüzüklerin efendisi
yüzüklerin efendisi (film)
yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
gandalf
hollywood
film
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Yüzüklerin Efendisi serisinde 'Legolas' karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni projelerinde yer almak istediğini açıkladı. Yönetmen Peter Jackson’ın yeni canlı çekim serisine dair açıklamalar yapan Bloom, Ian McKellen’ın Gandalf’ı canlandırmak istemesi gibi kendisinin de projeye katılmaya hazır olduğunu belirtti. “Eğer Peter Jackson beni çağırırsa, hiç düşünmeden kabul ederim” diyen Bloom, filmlerin kariyerindeki önemine vurgu yaptı. Andy Serkis’in yöneteceği yeni Orta Dünya filmi The Hunt for Gollum ise 2026’da vizyona girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210819/miranda-kerr-orlando-bloom-artik-benim-agabeyim-gibi-1048154754.html
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orlando bloom, yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi (film), yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, gandalf, hollywood, film
orlando bloom, yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi (film), yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, gandalf, hollywood, film
Ünlü oyunco Orlando Bloom'dan bir nesli heyecanlandıran açıklama: 'Yer almak isterim'
Yüzüklerin Efendisi serisinde Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni filminde de rol olmak istediğini duyurdu. Filmde Gandalf'ı canlandıran McKellen’ı da katılmak istediğini belirtmişti.
Yüzüklerin Efendisi serisinde 'Legolas' karakterini canlandıran Orlando Bloom, serinin yeni projelerinde yer almak istediğini açıkladı.
Yönetmen Peter Jackson’ın yeni canlı çekim serisine dair açıklamalar yapan Bloom, Ian McKellen’ın Gandalf’ı canlandırmak istemesi gibi kendisinin de projeye katılmaya hazır olduğunu belirtti.
“Eğer Peter Jackson beni çağırırsa, hiç düşünmeden kabul ederim” diyen Bloom, filmlerin kariyerindeki önemine vurgu yaptı.
Andy Serkis’in yöneteceği yeni Orta Dünya filmi The Hunt for Gollum ise 2026’da vizyona girecek.