https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/tuncelide-askeri-arac-devrildi-4-asker-sehit-oldu-1-asker-agir-yaralandi-1087801407.html

Tunceli'de askeri araç devrildi: '4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı'

Tunceli'de askeri araç devrildi: '4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı'

Sputnik Türkiye

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T21:16+0300

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türkiye

tunceli

asker

şehit

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Zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin makamları âli olsunKonuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.

türkiye

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tunceli, asker, şehit