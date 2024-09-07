https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kanada-ulke-genelindeki-eski-covid-19-asilarini-imha-edecek-1087773240.html
Kanada, ülke genelindeki eski Covid-19 aşılarını imha edecek
Kanada, ülke genelindeki eski Covid-19 aşılarını imha edecek
Sputnik Türkiye
Kanada hükümeti, sağlık ocaklarında ve hastanelerde bulunan mevcut Covid-19 aşılarının piyasadan geri çekilip imha edileceğini duyurdu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T14:09+0300
2024-09-07T14:09+0300
2024-09-07T14:09+0300
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Kanada, mevcut COVID-19 aşılarının geri çekilmesi ve imha edilmesi yönünde talimat verdi. Ekim ayında ülkeye güncellenmiş aşıların ulaşacağı belirtilirken, bu süre zarfında eyaletlerde aşıya erişim olmayacak. Özellikle yaz aylarındaki COVID-19 dalgası nedeniyle bu karar sağlık yetkilileri arasında endişeye yol açtı. Ontario Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre, aşının geri çekilmesi mevcut aşıların etkisini kaybetmesi ve yeni varyantlara karşı daha etkili olan aşıların onay beklemesiyle alakalı.Yeni varyanta karşı farklı aşılar üretiliyorKanada’daki sağlık yetkilileri, Pfizer ve Moderna’nın ürettiği yeni COVID-19 aşılarının önceki aşılardan daha etkili olduğunu belirtti. Ancak bu yeni aşılar, eski XBB aşılarının geri çekilip imha edilmesi şartıyla dağıtılabilecek. Yetkililere göre, bölgenin yeni aşıları almadan önce en az bir aylık bir sürede aşısız kalacak olması, özellikle okulların açıldığı ve iş yerlerine geri dönüşlerin olduğu dönemde büyük endişe yaratıyor. Ottawa’daki bir sağlık yetkilisi, insanlara COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı korunmaları için çeşitli önlemler almalarını önerdi. Maske kullanımı, hasta olunan dönemde evde kalınması ve risk gruplarıyla temasın sınırlandırılması bu önlemler arasında yer aldı.
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kanada, covid-19, pfizer, aşı, aşı karşıtlığı, zorunlu aşı
kanada, covid-19, pfizer, aşı, aşı karşıtlığı, zorunlu aşı
Kanada, ülke genelindeki eski Covid-19 aşılarını imha edecek
Kanada hükümeti, sağlık ocaklarında ve hastanelerde bulunan mevcut Covid-19 aşılarının piyasadan geri çekilip imha edileceğini duyurdu.
Kanada, mevcut COVID-19 aşılarının geri çekilmesi ve imha edilmesi yönünde talimat verdi.
Ekim ayında ülkeye güncellenmiş aşıların ulaşacağı belirtilirken, bu süre zarfında eyaletlerde aşıya erişim olmayacak. Özellikle yaz aylarındaki COVID-19 dalgası nedeniyle bu karar sağlık yetkilileri arasında endişeye yol açtı. Ontario Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre, aşının geri çekilmesi mevcut aşıların etkisini kaybetmesi ve yeni varyantlara karşı daha etkili olan aşıların onay beklemesiyle alakalı.
Yeni varyanta karşı farklı aşılar üretiliyor
Kanada’daki sağlık yetkilileri, Pfizer ve Moderna’nın ürettiği yeni COVID-19 aşılarının önceki aşılardan daha etkili olduğunu belirtti. Ancak bu yeni aşılar, eski XBB aşılarının geri çekilip imha edilmesi şartıyla dağıtılabilecek.
Yetkililere göre, bölgenin yeni aşıları almadan önce en az bir aylık bir sürede aşısız kalacak olması, özellikle okulların açıldığı ve iş yerlerine geri dönüşlerin olduğu dönemde büyük endişe yaratıyor. Ottawa’daki bir sağlık yetkilisi, insanlara COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı korunmaları için çeşitli önlemler almalarını önerdi. Maske kullanımı, hasta olunan dönemde evde kalınması ve risk gruplarıyla temasın sınırlandırılması bu önlemler arasında yer aldı.