https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/istanbul-emniyeti-egitim-ogretim-yili-icin-yeni-guvenlik-tedbirleri-aldi-1087784312.html
İstanbul Emniyeti, eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri aldı
İstanbul Emniyeti, eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri aldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandığı... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T23:21+0300
2024-09-07T23:21+0300
2024-09-07T23:21+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
okul
istanbul
güvenlik
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildiği belirtildi. Buna ek olarak il genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandığı aktarıldı.Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirleri alınacağı dile getirildi.Trafik tedbirleri kapsamında da 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacağı ifade edildi. Kentte 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri'nin (M.O.T.) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edeceği dile belirtildi.Okul yöneticileriyle iletişim halinde okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlaması amaçlanıyor.Okulların açılmasıyla birlikte il genelinde Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli ile M.O.T’lar başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalar yapılacak.Söz konusu bu uygulamalarla okul çevresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/prof-dr-hasan-sozbilir-kahramanmarastaki-depremi-degerlendirdi-kirilmanin-gerceklestigini-gorduk-1087779717.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, okul, istanbul, güvenlik
istanbul emniyet müdürlüğü, okul, istanbul, güvenlik
İstanbul Emniyeti, eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri aldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandığı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildiği belirtildi. Buna ek olarak il genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandığı aktarıldı.
Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirleri alınacağı dile getirildi.
Trafik tedbirleri kapsamında da 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacağı ifade edildi. Kentte 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri'nin (M.O.T.) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edeceği dile belirtildi.
Okul yöneticileriyle iletişim halinde okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlaması amaçlanıyor.
Okulların açılmasıyla birlikte il genelinde Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli ile M.O.T’lar başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalar yapılacak.
Söz konusu bu uygulamalarla okul çevresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendiği vurgulandı.