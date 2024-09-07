https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/assos-oren-yerinde-1500-yillik-kemikten-yapilmis-ignelik-bulundu-dikis-nakis-islerinde-kullanilmis-1087777635.html

Assos Ören Yeri'nde 1500 yıllık kemikten yapılmış 'iğnelik' bulundu: 'Dikiş-nakış işlerinde kullanılmış'

Assos Ören Yeri'nde 1500 yıllık kemikten yapılmış 'iğnelik' bulundu: 'Dikiş-nakış işlerinde kullanılmış'

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında Erken Bizans Dönemine ait 1500 yıllık iğnelik bulundu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T16:30+0300

2024-09-07T16:30+0300

2024-09-07T16:30+0300

yaşam

assos

assos antik kenti

çanakkale

ayvacık

paleolitik dönem

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

arkeolog

kemik

iğne

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Assos Ören Yeri'nde 2024 yılı kazı çalışmalarında Batı Kilise alanında Erken Bizans Dönemine ait 1500 yıllık kemik iğne, bız ve saç tokasıyla beraber iğnelik bulundu. Buluntunun o dönemde tekstil yada dikiş-nakışta kullanıldığı değerlendiriliyor.Assos Ören Yeri'nde bulunan söz konusu iğnelik hakkında konuşan Arkeolog Nurgül Kocakahya Yıldız, şu cümleleri kaydetti:'Bilimsel araştırmalar 12 ay boyunca devam ediyor'Kentte ilk yaşamın 200 bin yıl öncesine (Paleolitik Çağ) kadar uzandığı keşfedilen Assos kentindeki arkeolojik kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 20 kişilik bir ekip tarafında yürütülüyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda devam ediyor. Çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip tarafında yapılan bilimsel araştırmalar 12 ay boyunca devam ediyor. Arazideki kazı, onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında belgeleme, yayın ve küçük eselerim restorasyon ve konservasyon faaliyetleri kazı evindeki depo ve laboratuvarda yapılıyor.

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