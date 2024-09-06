https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/iyi-partide-bir-istifa-daha-vekil-sayisi-31e-dustu-1087735257.html
İYİ Parti'de bir istifa daha: Vekil sayısı 31'e düştü
İYİ Parti'de bir istifa daha: Vekil sayısı 31'e düştü
Sputnik Türkiye
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Partiden istifa etti. Böylece partinin vekil sayısı 31'e düştü. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T14:43+0300
2024-09-06T14:43+0300
2024-09-06T14:47+0300
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dursun ataş, iyi parti
İYİ Parti'de bir istifa daha: Vekil sayısı 31'e düştü
14:43 06.09.2024 (güncellendi: 14:47 06.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Partiden istifa etti. Böylece partinin vekil sayısı 31'e düştü.