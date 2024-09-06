https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/blinken-bm-adina-kenya-polisinin-gorev-yaptigi-haitide-1087714291.html

Blinken, BM adına Kenya polisinin görev yaptığı Haiti’de

Blinken, BM adına Kenya polisinin görev yaptığı Haiti’de

Sputnik Türkiye

Kenya polisi, Haziran ayında iç karışıklık yaşanan Haiti’de göreve başlayıp varlığını giderek artırmış, başkent Port-au-Prince’teki havalimanı başta olmak... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:53+0300

2024-09-06T09:53+0300

2024-09-06T09:53+0300

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Blinken, Kenya liderliğindeki çok uluslu Haiti Misyonu’nun (MSS) görev yaptığı Haiti’de ilk olarak Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils ve Başbakan Garry Conille ile görüştü. Görüşmede ‘seçim’ çalışmalarının ele alındığını belirten Blinken, “Her gün, ABD-Haiti ilişkilerini güçlendirmek için çalışılıyor” ifadelerini kullandı.BM'e maliyeti yıllık 600 milyon dolar Birleşmiş Milletler adına görev yapan MSS güçleri, hali hazırda ABD’li komutanlarla birlikte çalışan Kenya polisinden oluşuyor. Gelecek haftalarda daha fazla Kenyalı polisinin yanı sıra Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Benin, Çad ve Jamaika'dan güvenlik güçlerinin Haiti'ye gideceği açıklandı. BM Güvenlik Konseyi'ne göre çok uluslu görev gücü, yıllık 600 milyon dolar civarında maliyetle aşamalı olarak konuşlandırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221021/abd-ve-kanadadan-askeri-mudahale-latin-amerikada-yeni-hedef-haiti-mi-1062579158.html

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haiti, haiti, haiti misyonu (mss), abd dış politikası, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken