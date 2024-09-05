https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yol-sorununu-duyurmak-icin-90-kilometre-yol-yuruduler-sesimizi-duyurabiliyorsak-ne-mutlu-bize-1087664521.html

Yol sorununu duyurmak için 90 kilometre yol yürüdüler: 'Sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu bize'

Yol sorununu duyurmak için 90 kilometre yol yürüdüler: 'Sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu bize'

Sputnik Türkiye

Sinop'un Türkeli ilçesinden 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi, üçüncü gün hedefleri olan Sinop kent merkezine ulaştı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T04:53+0300

2024-09-05T04:53+0300

2024-09-05T04:53+0300

yaşam

yürüyüş

sinop

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal, Şaban Turhal ve Hüseyin Çetin adlı iki kişiyle birlikte Sinop sahil şeridinin var olan turizm potansiyeline dikkat çekmek, yol sorununu duyurmak ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş başlattı.Üç kişi, Türkeli ilçesinden başladıkları yürüyüşte Ayancık ilçesine ulaştı. Ayancık'ta dinlenen üç kişi, ertesi gün yola devam etti. Bir sonraki durakları olan Erfelek ilçesinde de bir gece kalarak üçüncü gün hedefleri olan Sinop kent merkezine ulaştı.Dernek başkanı Şirvan Ünal, 90 kilometrelik yürüyüşleri hakkında, "Bu 3 günlük farkındalık oluşturmak için yani Sinop, Türkeli arasındaki mevzuyu dile getirmek için yürüdük. Yürüyüşümüzün son noktası da Uğur Mumcu Meydanı'nda olacak. Bu sesimizi bir nezlede olsa bir yere duyurabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

sinop

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yürüyüş, sinop