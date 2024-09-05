Rally Raid yarışının bir etabı daha tamamlandı: 15 kent sınırından geçecekler

© AA / Otomobil Sporları Federasyonu Yarışın en uzun ikinci etabı olan Erciyes-Sivas parkurunda, motosiklet klasmanında İtalya’dan katılan Andrea Goggi, geçirdiği kaza sonrası omzunda oluşan çıkık nedeniyle yarışı bıraktı. Otomobil klasmanında ise Alican Eriç ve Ergün Örentel ikilisi, 1. etapta rota dışına çıktıklarını fark edip, geri dönerlerken araçları devrildi. Takla atan araçtakilerin sağlık durumları iyi olduğu ve yarışa devam edecekleri belirtildi.