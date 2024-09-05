Rally Raid yarışının bir etabı daha tamamlandı: 15 kent sınırından geçecekler
02:52 05.09.2024 (güncellendi: 02:56 05.09.2024)
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Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı sona erdi. Yarış Sivas-Tunceli etabıyla devam edecek.
TransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde yarışmacılar, 382 kilometrelik parkuru aştı.
© AA / Otomobil Sporları FederasyonuTransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde Kayseri Erciyes’teki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Felahiye, Çandır, Çayıralan, Çubuk'u geçerek toplam 382 kilometrelik parkur sonunda Sivas’a ulaştı.
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© AA / Otomobil Sporları Federasyonu
TransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde Kayseri Erciyes’teki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Felahiye, Çandır, Çayıralan, Çubuk'u geçerek toplam 382 kilometrelik parkur sonunda Sivas’a ulaştı.
© AA / Otomobil Sporları FederasyonuMotosiklet kategorisinde İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 8 saat 55 dakika 19 saniye ile etabı birinci tamamladı.
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© AA / Otomobil Sporları Federasyonu
Motosiklet kategorisinde İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 8 saat 55 dakika 19 saniye ile etabı birinci tamamladı.
© AA / Otomobil Sporları FederasyonuOtomobil klasmanında ise etabı Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 9 saat 55 dakika 9 saniye ile birinci tamamladı.
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© AA / Otomobil Sporları Federasyonu
Otomobil klasmanında ise etabı Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 9 saat 55 dakika 9 saniye ile birinci tamamladı.
© AA / Otomobil Sporları FederasyonuKamyon kategorisinde ise İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 16 saat 40 dakika ile günü tamamladı.
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© AA / Otomobil Sporları Federasyonu
Kamyon kategorisinde ise İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 16 saat 40 dakika ile günü tamamladı.
© AA / Otomobil Sporları FederasyonuYarışın en uzun ikinci etabı olan Erciyes-Sivas parkurunda, motosiklet klasmanında İtalya’dan katılan Andrea Goggi, geçirdiği kaza sonrası omzunda oluşan çıkık nedeniyle yarışı bıraktı. Otomobil klasmanında ise Alican Eriç ve Ergün Örentel ikilisi, 1. etapta rota dışına çıktıklarını fark edip, geri dönerlerken araçları devrildi. Takla atan araçtakilerin sağlık durumları iyi olduğu ve yarışa devam edecekleri belirtildi.
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© AA / Otomobil Sporları Federasyonu
Yarışın en uzun ikinci etabı olan Erciyes-Sivas parkurunda, motosiklet klasmanında İtalya’dan katılan Andrea Goggi, geçirdiği kaza sonrası omzunda oluşan çıkık nedeniyle yarışı bıraktı. Otomobil klasmanında ise Alican Eriç ve Ergün Örentel ikilisi, 1. etapta rota dışına çıktıklarını fark edip, geri dönerlerken araçları devrildi. Takla atan araçtakilerin sağlık durumları iyi olduğu ve yarışa devam edecekleri belirtildi.