https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/arnavutkoyde-balikci-buldu-dort-ceker-arabayla-cektik-ters-donunce-patlayici-ortaya-cikti-1087704551.html

Arnavutköy'de balıkçı buldu: 'Dört çeker arabayla çektik, ters dönünce patlayıcı ortaya çıktı'

Arnavutköy'de balıkçı buldu: 'Dört çeker arabayla çektik, ters dönünce patlayıcı ortaya çıktı'

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olduğu değerlendirilen büyük bir demir parçası bulundu. Balıkçının teknenin arkasına bağlayarak zorlukla... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T23:45+0300

2024-09-05T23:45+0300

2024-09-05T23:45+0300

patlayıcı

patlayıcı madde

türkiye

arnavutköy

balıkçılık

balıkçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087704674_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_46cb75e757441de4d1bbd04f3390a93e.jpg

İstanbul Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu. Karaburun Mahallesi açıklarında iddiaya göre teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası gördü. Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya çekmeye başladı. Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanları uzaklaştıran jandarma, alınan güvenlik önlemleriyle patlayıcıları demir parçasından çıkardı. Patlayıcılar incelenmek üzere alındı. Konu ile ilgili konuşan görgü tanığı Metin Çelik olayı şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/canakkalede-2-kopek-silahla-vurularak-olduruldu-silahla-vurulan-bir-kopek-tedavi-altinda-1087704066.html

türkiye

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patlayıcı, patlayıcı madde, arnavutköy, balıkçılık, balıkçı