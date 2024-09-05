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Arnavutköy'de balıkçı buldu: 'Dört çeker arabayla çektik, ters dönünce patlayıcı ortaya çıktı'
Arnavutköy'de balıkçı buldu: 'Dört çeker arabayla çektik, ters dönünce patlayıcı ortaya çıktı'
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olduğu değerlendirilen büyük bir demir parçası bulundu. Balıkçının teknenin arkasına bağlayarak zorlukla... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T23:45+0300
2024-09-05T23:45+0300
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İstanbul Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu. Karaburun Mahallesi açıklarında iddiaya göre teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası gördü. Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya çekmeye başladı. Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanları uzaklaştıran jandarma, alınan güvenlik önlemleriyle patlayıcıları demir parçasından çıkardı. Patlayıcılar incelenmek üzere alındı. Konu ile ilgili konuşan görgü tanığı Metin Çelik olayı şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/canakkalede-2-kopek-silahla-vurularak-olduruldu-silahla-vurulan-bir-kopek-tedavi-altinda-1087704066.html
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patlayıcı, patlayıcı madde, arnavutköy, balıkçılık, balıkçı
patlayıcı, patlayıcı madde, arnavutköy, balıkçılık, balıkçı

Arnavutköy'de balıkçı buldu: 'Dört çeker arabayla çektik, ters dönünce patlayıcı ortaya çıktı'

23:45 05.09.2024
© İHA / BATUHAN TOPRAK - MERT YILDIRIM-AW281775Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu
Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© İHA / BATUHAN TOPRAK - MERT YILDIRIM-AW281775
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Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olduğu değerlendirilen büyük bir demir parçası bulundu. Balıkçının teknenin arkasına bağlayarak zorlukla kıyıya getirdiği demiri karaya çıkarmak için dört çekerli bir araç kullanıldı. Balıkçıya yardım eden bir adam patlayıcı madde ile ilgili yetkililerin 4-5 saat çalışma yaptığını anlattı.
İstanbul Arnavutköy'de bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu.
Karaburun Mahallesi açıklarında iddiaya göre teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası gördü. Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya çekmeye başladı. Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanları uzaklaştıran jandarma, alınan güvenlik önlemleriyle patlayıcıları demir parçasından çıkardı. Patlayıcılar incelenmek üzere alındı.
Konu ile ilgili konuşan görgü tanığı Metin Çelik olayı şöyle anlattı:

“Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış.”

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