https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-meydana-geldi-1087666538.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD son depremler sayfasından açıkladığına göre, sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T08:04+0300
2024-09-05T08:04+0300
2024-09-05T08:34+0300
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yaşam
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem toplanma alanları
deprem afetine hazır mıyız
deprem çantası
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli bir panik yarattı.Yetkililer, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını ve herhangi bir acil müdahaleye ihtiyaç olmadığını belirtti.AFAD'dan bilgilendirmeAFAD, bölgede yaşayanları tedbirli olmaları konusunda uyararak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki sarsıntının, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği kaydedildi.Depremlerle ilgili güncel bilgilere ve uyarılara AFAD'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/radarda-gozuktu-meteoroloji-sehir-sehir-uyardi-dolu-ani-sel-ve-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1087664862.html
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son depremler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, maraş deprem
son depremler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, maraş deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
08:04 05.09.2024 (güncellendi: 08:34 05.09.2024)
AFAD son depremler sayfasından açıkladığına göre, sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)
verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun
ilçesinde 3.5 büyüklüğünde
bir deprem
meydana geldi. Saat 04.42
'de yerin 7 kilometre derinliğinde
gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli bir panik yarattı.
Yetkililer, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını ve herhangi bir acil müdahaleye ihtiyaç olmadığını belirtti.
AFAD, bölgede yaşayanları tedbirli olmaları konusunda uyararak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki sarsıntının
, çevre illerde
de hafif
şekilde hissedildiği kaydedildi.
Depremlerle ilgili güncel bilgilere ve uyarılara AFAD'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.