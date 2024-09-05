https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-meydana-geldi-1087666538.html

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD son depremler sayfasından açıkladığına göre, sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T08:04+0300

2024-09-05T08:04+0300

2024-09-05T08:34+0300

kahramanmaraş

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yaşam

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem toplanma alanları

deprem afetine hazır mıyız

deprem çantası

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli bir panik yarattı.Yetkililer, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını ve herhangi bir acil müdahaleye ihtiyaç olmadığını belirtti.AFAD'dan bilgilendirmeAFAD, bölgede yaşayanları tedbirli olmaları konusunda uyararak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki sarsıntının, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği kaydedildi.Depremlerle ilgili güncel bilgilere ve uyarılara AFAD'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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