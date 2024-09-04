https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/tikanan-giderine-cok-etkili-hemen-acar-denilen-maddeyi-kullaninca-gider-bomba-gibi-patladi-1087632607.html

Tıkanan giderine ‘Çok etkili, hemen açar' denilen maddeyi kullanınca, gider bomba gibi patladı

Tıkanan giderine ‘Çok etkili, hemen açar' denilen maddeyi kullanınca, gider bomba gibi patladı

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de yaşanan olayda vücudunun yüzde 40'ı yanan Mehmet Fatih Büyüktosun, tıkanan gideri için lavabo açıcı ararken nalburun ‘Çok etkili, hemen açar'... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T13:32+0300

2024-09-04T13:32+0300

2024-09-04T13:32+0300

türkiye

lavabo

tesisatçı

lavabo açıcı

nalbur

kimyasal

kimyasal madde

gider tıkanıklığı

patlama

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Bahçelievler'de Ağustos ayında yaşanan olayda 78 yaşındaki Mehmet Fatih Büyüktosun, tıkanan mutfak giderini bir türlü açamadıklarını, eşinin yaşlı ve şeker hastası olması sebebiyle mutfağı o vaziyette bırakmak istemediğini, çağırdığı tesisatçı da gelmeyince çareyi nalburda aradığını ifade etti.Herkesi dikkatli olmaya çağıran yaşlı adam olayı şöyle anlattı:Bu tür olaylarda artış yaşanıyorYaşlı adamın tedavisini sürdüren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Maalesef son yıllarda çok arttı, ölüme kadar giden facialarla karşılaşabiliyoruz. Yüzde 40 civarı yanığı vardı, bu maddeleri kullanırken çok dikkat edilmeli. Benzer en az 5-6 hasta son 3-4 günde gelmiştir" dedi.Tedavisi 1 ay sürdüBüyüktosun, olayın yaşandığı sırada gelininin de evde olduğunu, giderden sesler gelince gelinin “Baba kaç” diye bağırdığını ve sonra patlamanın etkisiyle acıyla havaya sıçradığını ifade etti. Göğsü, bacakları, karnı ve birçok noktasında yanıklar meydana gelen yaşlı adam, hemen banyoya koştu. Bir süre çeşme suyunun altında bekleyen Büyüktosun, ardından ilçede bir hastaneye gitti. Çeşitli tedaviler uygulanan Büyüktosun, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinden sonra taburcu edildi.Ev kazalarıyla sıklıkla karşılaştıklarını ve vatandaşların çok dikkatli olmasını gerektiğini ifade eden Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Lavabo açmak için nalburdan bir kimyasal alıyorlar ancak bir faciayla sonuçlanıyor” diyerek bu tür maddelerin profesyonel kullanıma sunulduğunu ve içeriği bilinmeyen maddelerin evde kullanılmasının son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

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lavabo, tesisatçı, lavabo açıcı, nalbur, kimyasal, kimyasal madde, gider tıkanıklığı, patlama