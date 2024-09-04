https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/tcmb-ve-suudi-arabistan-merkez-bankasi-finansal-isbirligine-imza-atti-1087626949.html
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası, finansal işbirliğine imza attı
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası, finansal işbirliğine imza attı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Suudi Arabistan Merkez Bankaları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T11:29+0300
2024-09-04T11:29+0300
2024-09-04T11:34+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
suudi arabistan merkez bankası
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TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/merkez-bankasi-enflasyonun-ana-egilimi-degismedi-1087625534.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), suudi arabistan merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), suudi arabistan merkez bankası
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası, finansal işbirliğine imza attı
11:29 04.09.2024 (güncellendi: 11:34 04.09.2024)
Türkiye ve Suudi Arabistan Merkez Bankaları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.
TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.