https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/son-troyali-kafatasi-ilk-kez-yuzlendirilecek-1087625940.html

Son Troyalı kafatası ilk kez yüzlendirilecek

Son Troyalı kafatası ilk kez yüzlendirilecek

Sputnik Türkiye

Troya Ören Yeri'nde devam eden kazılarda bulunan iskeletin kafatası adli tıp uzmanları tarafından ilk kez 'yüzlendirilecek' 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T11:15+0300

2024-09-04T11:15+0300

2024-09-04T11:15+0300

yaşam

çanakkale

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

troya antik kenti kazı heyeti

antik kent

arkeolojik kazı

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Unesco tarafından 'Dünya Kültür Mirası' listesine alınan ve Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmalara hala devam ediyor. Kazılarda önemli buluntulara rastlanırken, Agora açmasında devam eden çalışmada, 13-14 yüzyıla ait bir iskelet bulundu. Bulunan iskeletin kafatası ilk kez Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Adli Tıp Uzmanları tarafından yüzlendirilecek. Bu çalışma ile yaşları, nasıl öldükleri, ne tür hastalıklar geçirdikleri, çevre şartları, beslenme şekli ortaya çıkacak.İlk kez Troya'da bir iskeletin yüzlendirilmesi yapılacakKazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, sözlerine şöyle devam etti:“Yani son Troyalının yüzü, gözü nasıl gözüküyordu, bir anlamda bu süreçte yapay zekayı da kullanarak son Troyalıyı görme şansına sahip olacağız. İskeletler üzerindeki incelemelerde sadece yüzlendirme değil, yaşı, hastalıkları, çevre şartları, beslenme şekli gibi diğer ayrıntıları da bu dönem için, bu analizlerle elde etmiş olacağız. Troya çalışmalarında yüzlendirme işlemini ilk kez bu sene biz uygulayacağız. Tabi daha önceki yıllardaki kazılarda pek çok iskelet ve kafatası gibi buluntular çıktı. Fakat yüzlendirme işlemini Troya'da bu sene ilk kez gerçekleştirmiş olacağız.”

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çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, troya antik kenti kazı heyeti, antik kent, arkeolojik kazı