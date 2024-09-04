https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/son-troyali-kafatasi-ilk-kez-yuzlendirilecek-1087625940.html
Son Troyalı kafatası ilk kez yüzlendirilecek
Son Troyalı kafatası ilk kez yüzlendirilecek
Sputnik Türkiye
Troya Ören Yeri'nde devam eden kazılarda bulunan iskeletin kafatası adli tıp uzmanları tarafından ilk kez 'yüzlendirilecek' 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T11:15+0300
2024-09-04T11:15+0300
2024-09-04T11:15+0300
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antik kent
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Unesco tarafından 'Dünya Kültür Mirası' listesine alınan ve Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmalara hala devam ediyor. Kazılarda önemli buluntulara rastlanırken, Agora açmasında devam eden çalışmada, 13-14 yüzyıla ait bir iskelet bulundu. Bulunan iskeletin kafatası ilk kez Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Adli Tıp Uzmanları tarafından yüzlendirilecek. Bu çalışma ile yaşları, nasıl öldükleri, ne tür hastalıklar geçirdikleri, çevre şartları, beslenme şekli ortaya çıkacak.İlk kez Troya'da bir iskeletin yüzlendirilmesi yapılacakKazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, sözlerine şöyle devam etti:“Yani son Troyalının yüzü, gözü nasıl gözüküyordu, bir anlamda bu süreçte yapay zekayı da kullanarak son Troyalıyı görme şansına sahip olacağız. İskeletler üzerindeki incelemelerde sadece yüzlendirme değil, yaşı, hastalıkları, çevre şartları, beslenme şekli gibi diğer ayrıntıları da bu dönem için, bu analizlerle elde etmiş olacağız. Troya çalışmalarında yüzlendirme işlemini ilk kez bu sene biz uygulayacağız. Tabi daha önceki yıllardaki kazılarda pek çok iskelet ve kafatası gibi buluntular çıktı. Fakat yüzlendirme işlemini Troya'da bu sene ilk kez gerçekleştirmiş olacağız.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230728/muze-ve-oren-yerlerine-giris-ucretleri-zamlandi-1074080217.html
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çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, troya antik kenti kazı heyeti, antik kent, arkeolojik kazı
çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, troya antik kenti kazı heyeti, antik kent, arkeolojik kazı
Son Troyalı kafatası ilk kez yüzlendirilecek
Troya Ören Yeri'nde devam eden kazılarda bulunan iskeletin kafatası adli tıp uzmanları tarafından ilk kez 'yüzlendirilecek'
Unesco tarafından 'Dünya Kültür Mirası' listesine alınan ve Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmalara hala devam ediyor. Kazılarda önemli buluntulara rastlanırken, Agora açmasında devam eden çalışmada, 13-14 yüzyıla ait bir iskelet bulundu. Bulunan iskeletin kafatası ilk kez Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Adli Tıp Uzmanları tarafından yüzlendirilecek. Bu çalışma ile yaşları, nasıl öldükleri, ne tür hastalıklar geçirdikleri, çevre şartları, beslenme şekli ortaya çıkacak.
İlk kez Troya'da bir iskeletin yüzlendirilmesi yapılacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, “Burası özellikle Son Tunç Çağı olarak tanımlanan dönem için önemli. Fakat Troya'nın genel tarihlenmesine baktığımızda 1'den 10'a kadar bir farklı kent katmanları var. Yani 10'uncu kent aslında Doğu Roma, Bizans Dönemi yerleşmesi. Biz bu Agora alanındaki kazılarımıza önceki yıllarda da karşımıza çıkmıştı. 10'uncu Troya'nın yani son Troyalıların mezarlığına, iskeletlerine rastladık. Şu anda o iskeletlerden bir tanesi açılıyor. Bu seneki çalışmalarımızda da farklı bir yöntem uygulayarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin adli tıp uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Buradaki amacımız bu insanların yaşları, nasıl öldükleri, ne tür hastalıklar geçirdikleri konularına yöneliyoruz. Aynı zamanda ilk kez Troya'da bir iskeletin yüzlendirilmesi yapılacak” dedi.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
“Yani son Troyalının yüzü, gözü nasıl gözüküyordu, bir anlamda bu süreçte yapay zekayı da kullanarak son Troyalıyı görme şansına sahip olacağız. İskeletler üzerindeki incelemelerde sadece yüzlendirme değil, yaşı, hastalıkları, çevre şartları, beslenme şekli gibi diğer ayrıntıları da bu dönem için, bu analizlerle elde etmiş olacağız. Troya çalışmalarında yüzlendirme işlemini ilk kez bu sene biz uygulayacağız. Tabi daha önceki yıllardaki kazılarda pek çok iskelet ve kafatası gibi buluntular çıktı. Fakat yüzlendirme işlemini Troya'da bu sene ilk kez gerçekleştirmiş olacağız.”