https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/putinle-gorusen-sirp-basbakan-yardimcisi-vulin-asla-nato-uyesi-olmayacagiz-1087632276.html

Putin'le görüşen Sırp Başbakan Yardımcısı Vulin: Asla NATO üyesi olmayacağız

Putin'le görüşen Sırp Başbakan Yardımcısı Vulin: Asla NATO üyesi olmayacağız

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve Sırp Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, 9. Doğu Ekonomik Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T13:13+0300

2024-09-04T13:13+0300

2024-09-04T13:33+0300

dünya

rusya

vladimir putin

sırbistan

aleksandr vulin

aleksandr vucic

doğu ekonomi forumu

doğu ekonomik forumu

doğu ekonomik forumu (eef)

nato

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Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, ülkesinin hiçbir zaman NATO üyesi ve Rusya karşıtı histerinin bir parçası olmayacağını vurguladı.Vulin, "Cumhurbaşkanı Vucic'in yönettiği Sırbistan asla NATO üyesi olmayacak, asla Rusya'ya yaptırım uygulamayacak ve toprakları üzerinden Rusya karşıtı operasyonlar yürütülmesine izin vermeyecek. Sırbistan, Rusya karşıtı histerinin bir parçası olmadı ve olmayacak" diye konuştu.Sırbistan'ın Rusya'ya saygı duyduğunu ve değer verdiğini kaydeden Vulin, Doğu Ekonomik Forumu'nun Rusya'yı tecrit etme girişimlerinin ne kadar aptalca olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.İkili ilişkilere değinen Vulin, "Cumhurbaşkanı Vucic liderliğindeki Sırp halkının kardeşlik ilişkilerimizin, stratejik ortaklık ilişkilerimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğinden emin olun" dedi.Rusya ve Sırbistan'ı geçmişin birleştirdiğini ve iki ülkeyi ortak geleceğin beklediğini kaydeden Vulin, "Rusya yüzyıllar boyunca ayakta durmayı başarmasaydı Sırbistan olmazdı, zira biz sadece ortak bir geçmişle değil, aynı zamanda ortak bir gelecekle birbirine bağlı halklarız" vurgusu yaptı.'Seneye sona erecek doğalgaz anlaşmasıyla ilgili sorunu çözmeliyiz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Sırbistan'a enerji kaynaklarını iyi koşullar üzerinden sevk ettiklerini ancak 2025 yılında sona erecek doğalgaz anlaşmasıyla ilgili sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.Rusya lideri, "Bildiğiniz gibi Rusya, Sırbistan'a enerji kaynaklarının sağlanmasında önemli bir rol oynuyor, bunu çok doğru bir şekilde, üst düzeyde, zamanında, Sırbistan için iyi ve hatta çok iyi koşullarda yapıyor. Burada ele alınması gereken belirli şeyler var, örneğin doğalgaz tedarik anlaşmamızın Mart 2025'te sona ermesi" ifadelerini kullandı. Putin, Sırp lider Vucic'i 22-24 Ekim'de Kazan şehrinde yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde görmeyi umduğunu da söyledi.

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rusya, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vulin, aleksandr vucic, doğu ekonomi forumu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), nato, brics, brics zirvesi