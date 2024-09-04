Konya'da 100 metre çapında ve 10 metre genişliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında yeni bir obruk oluştu. Obruk, 10 metre derinliğinde ve bir pancar tarlasının yanında meydana geldi. Tarlada çalışan işçiler tarafından obruk fark edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında yeni bir obruk oluştu. Obruk, 10 metre derinliğinde ve bir pancar tarlasının yanında meydana geldi. Tarlada çalışan işçiler tarafından obruk fark edildi.
Bölge sakini Mehmet Özata, obruğun diğer obruklardan farklı olduğunu belirtti.Özata, bölgede birçok obruk bulunduğunu söyledi.
Bölge sakini Mehmet Özata, obruğun diğer obruklardan farklı olduğunu belirtti.Özata, bölgede birçok obruk bulunduğunu söyledi.
Pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet, gece büyük bir ses duydu ve sabah obruğu fark etti. Ahmet, olayı fotoğrafladı ve motosikletle geçmekte zorlandığını belirtti.
Pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet, gece büyük bir ses duydu ve sabah obruğu fark etti. Ahmet, olayı fotoğrafladı ve motosikletle geçmekte zorlandığını belirtti.
Aynı gün Ekmekçi Yaylası'nda 6 metre derinliğinde ve 25 metre çapında başka bir obruk oluştu.
Aynı gün Ekmekçi Yaylası'nda 6 metre derinliğinde ve 25 metre çapında başka bir obruk oluştu.
Ekmekçi Yaylası'ndaki obruk, sabah saatlerinde meydana geldi. Her iki obruk da Karapınar bölgesinde oluştu.
Ekmekçi Yaylası'ndaki obruk, sabah saatlerinde meydana geldi. Her iki obruk da Karapınar bölgesinde oluştu.