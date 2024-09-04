https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/emeklilik-basvurusunu-ne-zaman-yapmak-gerekiyor-2024de-dilekce-verenler-daha-mi-fazla-maas-alacak--1087633412.html
Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor? 2024'de dilekçe verenler daha mı fazla maaş alacak?
Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor? 2024'de dilekçe verenler daha mı fazla maaş alacak?
Sputnik Türkiye
Emeklilikte, 2024 yılında başvuru yapanların 2025 yılında başvuru yapanlardan daha yüksek maaş alacağına dair söylentiler kafaları karıştırdı. Emeklilik... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T14:08+0300
2024-09-04T14:08+0300
2024-09-04T14:08+0300
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Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarını etkiliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi tuttuğu takdirde, 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşların, 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacağı gündeme geldi. Emekli olacak vatandaşların kafası karıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar ise uyardı: İhtimali çok zor Bu uygulamanın olabilmesi için bazı şartların olduğunu ve bunların zor olduğunu belirten Konar “Türkiye gündeminde 657 memurlarımız dahil 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılında emekli olmalarından yüzde 30 maaşlarını daha yüksek olacağına dair söylenti var. Bunun olabilmesi için 2025 yılında emekli aylık bağlama oranlarının yüzde 30 oranında aşağı düşmesi gerekmektedir. Başka türlü bu uygulama olamaz. Zaten 657 memurlarımız ya da primleri asgari ücret üzerinden yatan herkesin emekli maaşı yükselmeye devam ediyor. Bununla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bence böyle bir ihtimalin olması çok zor” diye konuştu. 'Çalışma başlarsa, emeklilik başvurusu için 2024'ün son ayını bekleyin'Çalışma başladığı takdirde vatandaşlara emeklilik dilekçesi vermeleri için 2024 yılının son ayına kadar beklemelerini tavsiye eden Konar şu bilgileri paylaştı:
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Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor? 2024'de dilekçe verenler daha mı fazla maaş alacak?
Emeklilikte, 2024 yılında başvuru yapanların 2025 yılında başvuru yapanlardan daha yüksek maaş alacağına dair söylentiler kafaları karıştırdı. Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor sorusu ise uzmanlara en çok sorulan sorular arasında.
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarını etkiliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi tuttuğu takdirde, 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşların, 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacağı gündeme geldi. Emekli olacak vatandaşların kafası karıştı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar ise uyardı:
“Bu konuyla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Bu çalışmanın olacağını düşünmüyorum. "
Bu uygulamanın olabilmesi için bazı şartların olduğunu ve bunların zor olduğunu belirten Konar “Türkiye gündeminde 657 memurlarımız dahil 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılında emekli olmalarından yüzde 30 maaşlarını daha yüksek olacağına dair söylenti var. Bunun olabilmesi için 2025 yılında emekli aylık bağlama oranlarının yüzde 30 oranında aşağı düşmesi gerekmektedir. Başka türlü bu uygulama olamaz. Zaten 657 memurlarımız ya da primleri asgari ücret üzerinden yatan herkesin emekli maaşı yükselmeye devam ediyor. Bununla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bence böyle bir ihtimalin olması çok zor” diye konuştu.
'Çalışma başlarsa, emeklilik başvurusu için 2024'ün son ayını bekleyin'
Çalışma başladığı takdirde vatandaşlara emeklilik dilekçesi vermeleri için 2024 yılının son ayına kadar beklemelerini tavsiye eden Konar şu bilgileri paylaştı:
“Yüzde 30 dediğimiz oran çok büyük bir oran. Şu anda asgari ücretten emekli olanların aylık bağlama oranları yüzde 48 civarında. Asgari ücreti etkilemeyecek bir şey fakat yüksekten primi yatıran veya asgari ücretin üstünde prim yatıranlar veya emekli sandığı dediğimiz 657 memurlarımızın primleri tavandan yatıyor dolayısıyla alımların aylık yüzde 40’lara kadar düşmesi demek. Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Kısaca yüzde 30 aylık bağlama oranın düşeceğini tahmin etmiyorum. 2025 yılında aylık bağlama oranı net olarak düşecek diyemem çünkü bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Eğer böyle bir çalışma başlarsa 2025’te emekli olacak vatandaşlarımızın 2024’ün 12’inci ayına kadar beklemelerini tavsiye ediyorum. Bu çalışma başladığı takdirde 2024’ün son ayında müracaat edebilirler.”