https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/emeklilik-basvurusunu-ne-zaman-yapmak-gerekiyor-2024de-dilekce-verenler-daha-mi-fazla-maas-alacak--1087633412.html

Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor? 2024'de dilekçe verenler daha mı fazla maaş alacak?

Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmak gerekiyor? 2024'de dilekçe verenler daha mı fazla maaş alacak?

Sputnik Türkiye

Emeklilikte, 2024 yılında başvuru yapanların 2025 yılında başvuru yapanlardan daha yüksek maaş alacağına dair söylentiler kafaları karıştırdı. Emeklilik... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:08+0300

2024-09-04T14:08+0300

2024-09-04T14:08+0300

ekonomi

emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik maaşı

emekli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069228710_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_96c2c885d105fa6d4fb390d4ceb41e23.jpg

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarını etkiliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi tuttuğu takdirde, 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşların, 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacağı gündeme geldi. Emekli olacak vatandaşların kafası karıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar ise uyardı: İhtimali çok zor Bu uygulamanın olabilmesi için bazı şartların olduğunu ve bunların zor olduğunu belirten Konar “Türkiye gündeminde 657 memurlarımız dahil 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılında emekli olmalarından yüzde 30 maaşlarını daha yüksek olacağına dair söylenti var. Bunun olabilmesi için 2025 yılında emekli aylık bağlama oranlarının yüzde 30 oranında aşağı düşmesi gerekmektedir. Başka türlü bu uygulama olamaz. Zaten 657 memurlarımız ya da primleri asgari ücret üzerinden yatan herkesin emekli maaşı yükselmeye devam ediyor. Bununla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bence böyle bir ihtimalin olması çok zor” diye konuştu. 'Çalışma başlarsa, emeklilik başvurusu için 2024'ün son ayını bekleyin'Çalışma başladığı takdirde vatandaşlara emeklilik dilekçesi vermeleri için 2024 yılının son ayına kadar beklemelerini tavsiye eden Konar şu bilgileri paylaştı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ne zaman emekli olurum, nasıl erken emekli olurum, ne zaman emekli olmak avantajlı, erken emeklilik, emeklilik dilekçesi ne zaman verilir, kimler emekli olabilir, emekli maaşı, ne zaman emekli olmalıyım 2024, ne zaman emekli olmalıyım 2025, emekli maaşı hesaplama,