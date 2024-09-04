https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/dunya-mirasi-gecici-listesinde-yer-alan-kizilirmak-deltasina-giren-yolcu-otobusu-firmasina-464-bin-1087630642.html

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na giren yolcu otobüsü firmasına 464 bin lira ceza

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na giren yolcu otobüsü firmasına 464 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T12:32+0300

2024-09-04T12:32+0300

2024-09-04T12:32+0300

yaşam

kızılırmak deltası

kızılırmak deltası kuş cenneti

samsun

çevre kirliliği

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087629851_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4e6404679c1d91658bea6c66c2b91b77.jpg

Samsun Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verdilerBafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

kızılırmak deltası kuş cenneti

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, çevre kirliliği, ceza