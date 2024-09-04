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Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na giren yolcu otobüsü firmasına 464 bin lira ceza
Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na giren yolcu otobüsü firmasına 464 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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Samsun Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verdilerBafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
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kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, çevre kirliliği, ceza
kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, çevre kirliliği, ceza

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na giren yolcu otobüsü firmasına 464 bin lira ceza

12:32 04.09.2024
© AAKızılırmak Deltası
Kızılırmak Deltası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması cezadan kaçamadı.
Samsun Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verdiler

Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.
Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
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