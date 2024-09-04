https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/1087642660.html
Teedo Genel Müdürü Aytekin: Beyaz yakalılar işlerinden memnun değil
Teedo Genel Müdürü Aytekin: Beyaz yakalılar işlerinden memnun değil
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın konuğu, online eğitim platformu Teedo'nun genel müdürü Selçuk Aytekin oldu. Aytekin, beyaz yakalı çalışanların büyük... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:05+0300
2024-09-04T15:05+0300
2024-09-05T16:44+0300
ekonomi panorama
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Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın bugünkü konuğu, online eğitim platformu Teedo'nun Genel Müdürü Selçuk Aytekin.
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, programında kariyer odaklı online eğitim platformu Teedo'nun genel müdürü Selçuk Aytekin'i konuk etti.Kaplanseren ve Aytekin pandemi sürecinin iş hayatına ve online eğitime etkilerini, iş dünyasında rekabeti, eğitimde teknolojinin etkisini ve beyaz yakalıların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları konuştu.Aytekin, beyaz yakalı çalışanların özellikle çalıştıkları içten ve bulundukları departmandan memnun olmadığında dile getirdi. Aytekin şunları söyledi:Aytekin, yatırım stratejileri ve finans eğitimlerinin son dönemde sık tercih edildiğini söyledi. Bütün departmanlarda çalışan kişilerin finansal okuryazarlık elde etmeye çalıştığının altını çizen Aytekin şunları söyledi:
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Erdal Kaplanseren
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, beyaz yakalı, iş, iş yeri
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, beyaz yakalı, iş, iş yeri
Teedo Genel Müdürü Aytekin: Beyaz yakalılar işlerinden memnun değil
15:05 04.09.2024 (güncellendi: 16:44 05.09.2024)
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın konuğu, online eğitim platformu Teedo'nun genel müdürü Selçuk Aytekin oldu. Aytekin, beyaz yakalı çalışanların büyük çoğunluğunun, çalıştığı işlerden ve departmanlardan rahatsız olduklarını belirtti.
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, programında kariyer odaklı online eğitim platformu Teedo'nun genel müdürü Selçuk Aytekin'i konuk etti.
Kaplanseren ve Aytekin pandemi sürecinin iş hayatına ve online eğitime etkilerini, iş dünyasında rekabeti, eğitimde teknolojinin etkisini ve beyaz yakalıların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları konuştu.
Aytekin, beyaz yakalı çalışanların özellikle çalıştıkları içten ve bulundukları departmandan memnun olmadığında dile getirdi. Aytekin şunları söyledi:
"Kariyer değişimi ile çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü biz eğitim insanlara anlatırken, doğru eğitimi doğru kişiye verebilmek için neden katılmak istediklerini ısrarla soruyoruz. Farklı eğitimlere yanlış anlaşılarak amacı dışında kayıtlar almak istemiyoruz. Aldığımız en büyük geri bildirimlerden biri beyaz yakalıların birçoğunun bulunduğu departmandan ve işten memnun olmadığı, kariyer değişimine gitmek istediği, o anda bulunduğu sektörden farklı bir yere geçiş yapmak istediği"
Aytekin, yatırım stratejileri ve finans eğitimlerinin son dönemde sık tercih edildiğini söyledi. Bütün departmanlarda çalışan kişilerin finansal okuryazarlık elde etmeye çalıştığının altını çizen Aytekin şunları söyledi:
"Bu iki eğitimde çok artış var. Daha önce hiç yazılım geçmiş olmayıp yazılım öğrenmeye çalışan çok insan da var"