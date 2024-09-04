Teedo Genel Müdürü Aytekin: Beyaz yakalılar işlerinden memnun değil

"Kariyer değişimi ile çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü biz eğitim insanlara anlatırken, doğru eğitimi doğru kişiye verebilmek için neden katılmak istediklerini ısrarla soruyoruz. Farklı eğitimlere yanlış anlaşılarak amacı dışında kayıtlar almak istemiyoruz. Aldığımız en büyük geri bildirimlerden biri beyaz yakalıların birçoğunun bulunduğu departmandan ve işten memnun olmadığı, kariyer değişimine gitmek istediği, o anda bulunduğu sektörden farklı bir yere geçiş yapmak istediği"