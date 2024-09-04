Güvenli alışveriş yöntemleri neler?

“Hepimiz pazarda dahi gezerken tezgah tezgah fiyat araştırması yapıyorsak, internetten de yapacağımız alışverişte web sitesinden emin olacağız. Güvenli mi, satışı kim yapıyor vs. gibi basit bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü bu internet sitesi bir an için kurulmuş bir dolandırıcılık sitesi olabilir. Bu bizim alışkanlık haline getirmemiz gereken bir şey. Bağlantının güvenli olup olmadığına da bakmamız lazım. Kendi bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan güvenli bir yerde internete bağlanıyorsanız bu problemi de çözmüş olursunuz. Fiziksel bir para alışverişi yok, bankalar kredi veya banka kartıyla buna bir kolaylık sağlamış. Bu kartları kullanıyorsak güvenli bir alışveriş için ne yapabiliriz? Sanal kart kullanabiliriz. Sanal kart, dijital olarak oluşturduğunuz ve limitini kendinizin belirlediği, iptal edebildiğiniz ve tek seferlik kullanıma mahsus olabilen bir karttır. Diğer bir yol olarak kapıda ödemeyi tercih edebilirsiniz. Ürünü görüp sonra ödersiniz.”