Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:04 04.09.2024 (güncellendi: 08:16 05.09.2024)
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TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Emergen, Gün Ortası programında güvenli alışveriş yöntemlerine değindi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Murat Emergen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Emergen, e-ticarette tüketicinin hakları, dikkat edilmesi gerekenler gibi konu başlıklarını dinleyiciler için değerlendirdi.
Av. Murat Emergen, şöyle konuştu:
"Globalleşen dünyada, dijitalleşmenin de evimize girmesiyle birlikte internetle tanışanların sayısı arttı. İnternetten alışveriş yapanların sayısı da arttı. Kişisel bilgisayar benim bildiğim kadarıyla 1975’li yıllarda evlerimize girdi, cep telefonları da 2000’li yılların başında oldu. Dolayısıyla internet artık kaçınılmaz bir iletişim aracı oldu. Türk insanı pazar alışverişini görerek almayı sever, bugünlerde bunların internet siteleri, uygulamaları falan da var. Aslında bu büyük bir nimet fakat handikapları da var. E-ticaret dediğimiz şey elektronik ticaret, yani internetten alışveriş demek. İnternetten alışveriş, hiçbir yere gitmek zorunda hissetmeden ödemesini yine dijital olarak yaptığınız ve kapınıza gelmesi sistemidir."
‘Artık güvenli alışverişin önü açıldı’
E-ticaretin güvenilirliğinin tartışıldığını belirten Emergen, şöyle devam etti:
“Asıl konu devletimizin de bunu daha güvenilir kılmakla ilgili attığı adımları göz önüne alırsak daha iyi olacak. Bunun gündeme gelmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi vergilerle ilgili düzenlemeler, özellikle yurt dışı firmalarının Türkiye’yi bir pazar olarak görüp satmasıyla nedeniyle gümrük vergisindeki değişiklikler, bir diğer yanda tüketicilerin verdiği siparişle gelenin aynı olmaması. Türkiye bu konuda çok sınandı fakat artık güvenli alışverişin önü de açıldı. Çünkü 2010’lu yıllarda bu konuda çıkan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği, daha sonra buna yapılan eklemelerle birlikte güvenli alışveriş mümkün hale geldi. Bankacılık sektörünün de buna entegre olması ve belirli kolaylıklar sağlamasıyla birlikte daha güvenilir olmaya başladı.”
Emergen, güvenli alışveriş yöntemlerini şöyle sıraladı:
“Hepimiz pazarda dahi gezerken tezgah tezgah fiyat araştırması yapıyorsak, internetten de yapacağımız alışverişte web sitesinden emin olacağız. Güvenli mi, satışı kim yapıyor vs. gibi basit bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü bu internet sitesi bir an için kurulmuş bir dolandırıcılık sitesi olabilir. Bu bizim alışkanlık haline getirmemiz gereken bir şey. Bağlantının güvenli olup olmadığına da bakmamız lazım. Kendi bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan güvenli bir yerde internete bağlanıyorsanız bu problemi de çözmüş olursunuz. Fiziksel bir para alışverişi yok, bankalar kredi veya banka kartıyla buna bir kolaylık sağlamış. Bu kartları kullanıyorsak güvenli bir alışveriş için ne yapabiliriz? Sanal kart kullanabiliriz. Sanal kart, dijital olarak oluşturduğunuz ve limitini kendinizin belirlediği, iptal edebildiğiniz ve tek seferlik kullanıma mahsus olabilen bir karttır. Diğer bir yol olarak kapıda ödemeyi tercih edebilirsiniz. Ürünü görüp sonra ödersiniz.”
Kapıda ödemede karşılaşabilen soruna da değinen Emergen, şunları söyledi:
“Ürünü açmadan, bakmadan teslim alıyorlar. En azından ürünü açmadan teslim aldım yazarak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.”
‘Bir firmada ön bilgilendirme formu yoksa oradan kesinlikle alışveriş yapılmaz’
“Kanunun zorunlu tuttuğu bir eylemi yerine getirmeyen bir firma tüketicinin ihtiyacını karşılayabilir mi? Dolayısıyla ön bilgilendirme formu olmalı. Burada satıcının adı soyadı, vergi numarası var mı, bunlara bakmalı.”