Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı

“Ankara Tabip Odası’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete bir çağrısı var. Çağrıda önümüzdeki dönem itibarıyla okullarda ücretsiz yemek dağıtımı kararının alınması gerektiği belirtiliyor. Tıp dünyasından bu önerinin gelmesi son derece dikkat çekici. Daha önce okul öncesi çocuklara destek verileceği belirtilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu gündeme almıştı. Ardından 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilerek bu mesele ertelenmişti. Ankara Tabip Odası çocukların gelişim süreçlerinin son derece olumsuz etkilendiğini ve 10 çocuktan 3’ünün yoksul kategorisinde yer aldığını söylüyor. OECD verilerine göre ise 5 çocuktan 1’i yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyor. Bu çocuklarda çabuk yorulma, halsizlik, demir eksikliği, diş çürümesi, kemik erimesi, anemi gibi sağlık sorunlarının artma olasılığına da dikkat çekiliyor. Türkiye’deki çocukların neredeyse yüzde 25’inin okula aç gitmek durumunda kaldığına da vurgu yapılıyor. Bu durumun hükümetin anayasal görevi olduğu ve bir an önce yerel yönetimlerle iş birliği yapılması gerektiği belirtiliyor.”