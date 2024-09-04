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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Ankara Tabip Odası’nın öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi çağrısına değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Tıp... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
Sputnik Türkiye
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
Ankara Tabip Odası, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ekonomik krizin etkisiyle çocuk yoksulluğunun derinleştiğine ve bu durumun okullarda sağlıklı öğünlere erişimi güçleştirdiğine dikkat çekerek okullarda ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu.Gazeteci Güçlü Özgan, hükümete yapılan söz konusu çağrıyı değerlendirerek şöyle konuştu:
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аудио, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, ankara tabip odası

Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı

09:05 04.09.2024 (güncellendi: 12:24 04.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
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Güçlü Özgan
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Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Ankara Tabip Odası’nın öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi çağrısına değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Tıp dünyasından bu önerinin gelmesi son derece dikkat çekici.” dedi.
Ankara Tabip Odası, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ekonomik krizin etkisiyle çocuk yoksulluğunun derinleştiğine ve bu durumun okullarda sağlıklı öğünlere erişimi güçleştirdiğine dikkat çekerek okullarda ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu.
Gazeteci Güçlü Özgan, hükümete yapılan söz konusu çağrıyı değerlendirerek şöyle konuştu:
“Ankara Tabip Odası’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete bir çağrısı var. Çağrıda önümüzdeki dönem itibarıyla okullarda ücretsiz yemek dağıtımı kararının alınması gerektiği belirtiliyor. Tıp dünyasından bu önerinin gelmesi son derece dikkat çekici. Daha önce okul öncesi çocuklara destek verileceği belirtilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu gündeme almıştı. Ardından 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilerek bu mesele ertelenmişti. Ankara Tabip Odası çocukların gelişim süreçlerinin son derece olumsuz etkilendiğini ve 10 çocuktan 3’ünün yoksul kategorisinde yer aldığını söylüyor. OECD verilerine göre ise 5 çocuktan 1’i yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyor. Bu çocuklarda çabuk yorulma, halsizlik, demir eksikliği, diş çürümesi, kemik erimesi, anemi gibi sağlık sorunlarının artma olasılığına da dikkat çekiliyor. Türkiye’deki çocukların neredeyse yüzde 25’inin okula aç gitmek durumunda kaldığına da vurgu yapılıyor. Bu durumun hükümetin anayasal görevi olduğu ve bir an önce yerel yönetimlerle iş birliği yapılması gerektiği belirtiliyor.”
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