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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/1087616016.html
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Sputnik Türkiye
Freedom House'a göre dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye. Türkiye ise 33 puanla son sıralarda yer aldı. Seyir Hali'nde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T07:06+0300
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Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Sputnik Türkiye
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Freedom House’un araştırmasına göre beş özgürlük kriteri bakımından dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye oldu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:Türkiye’nin özgürlük kriterleri bakımından Meksika’nın altında olduğunu söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
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аудио, radyo, radyo, özgürlük, suriye, finlandiya
аудио, radyo, radyo, özgürlük, suriye, finlandiya

Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye

07:06 04.09.2024 (güncellendi: 11:43 04.09.2024)
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Freedom House'a göre dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye. Türkiye ise 33 puanla son sıralarda yer aldı. Seyir Hali'nde değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Türkiye Endonezya’nın, Malezya’nın, Nijerya’nın, Bangladeş’in, Pakistan’ın altında" dedi.
Freedom House’un araştırmasına göre beş özgürlük kriteri bakımından dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“En zayıf ülke Kuzey Kore derseniz yanılıyorsunuz. Suriye özgürlük bakımından dünyanın en kötü ülkesi konumunda. Tabii kriterler nasıl belirlendi bilmiyoruz. Finlandiya 100 puana sahip, İsveç, Yeni Zelanda 99, Norveç 98, İrlanda 97.”
Türkiye’nin özgürlük kriterleri bakımından Meksika’nın altında olduğunu söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:
“Türkiye Endonezya’nın, Malezya’nın, Nijerya’nın, Bangladeş’in, Pakistan’ın altında. Şahane bir ülkemiz var. Bizim altımızda birkaç ülke var, en kötüsü biz değiliz. Mesela Mısır bizden kötü, Venezuela, İran, Kuzey Kore de öyle. Suriye’nin puanı ise 1.”
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