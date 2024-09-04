https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/1087616016.html

Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye

Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye

Sputnik Türkiye

Freedom House'a göre dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye. Türkiye ise 33 puanla son sıralarda yer aldı. Seyir Hali'nde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T07:06+0300

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seyir hali

radyo

radyo

özgürlük

suriye

finlandiya

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Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye Sputnik Türkiye Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye

Freedom House’un araştırmasına göre beş özgürlük kriteri bakımından dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye oldu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:Türkiye’nin özgürlük kriterleri bakımından Meksika’nın altında olduğunu söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:

suriye

finlandiya

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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