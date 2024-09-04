https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/1087616016.html
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Sputnik Türkiye
Freedom House'a göre dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye. Türkiye ise 33 puanla son sıralarda yer aldı. Seyir Hali'nde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T07:06+0300
2024-09-04T07:06+0300
2024-09-04T11:43+0300
seyir hali
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Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Sputnik Türkiye
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
Freedom House’un araştırmasına göre beş özgürlük kriteri bakımından dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye oldu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:Türkiye’nin özgürlük kriterleri bakımından Meksika’nın altında olduğunu söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:
suriye
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, özgürlük, suriye, finlandiya
аудио, radyo, radyo, özgürlük, suriye, finlandiya
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06 04.09.2024 (güncellendi: 11:43 04.09.2024)
Freedom House'a göre dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye. Türkiye ise 33 puanla son sıralarda yer aldı. Seyir Hali'nde değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Türkiye Endonezya’nın, Malezya’nın, Nijerya’nın, Bangladeş’in, Pakistan’ın altında" dedi.
Freedom House’un araştırmasına göre beş özgürlük kriteri bakımından dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“En zayıf ülke Kuzey Kore derseniz yanılıyorsunuz. Suriye özgürlük bakımından dünyanın en kötü ülkesi konumunda. Tabii kriterler nasıl belirlendi bilmiyoruz. Finlandiya 100 puana sahip, İsveç, Yeni Zelanda 99, Norveç 98, İrlanda 97.”
Türkiye’nin özgürlük kriterleri bakımından Meksika’nın altında olduğunu söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:
“Türkiye Endonezya’nın, Malezya’nın, Nijerya’nın, Bangladeş’in, Pakistan’ın altında. Şahane bir ülkemiz var. Bizim altımızda birkaç ülke var, en kötüsü biz değiliz. Mesela Mısır bizden kötü, Venezuela, İran, Kuzey Kore de öyle. Suriye’nin puanı ise 1.”