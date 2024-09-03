https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/uskudar-belediye-meclisinde-serra-yilmazin-etkinlige-davet-edilmesi-tartismasi-1087592130.html

Üsküdar Belediye Meclisinde, Serra Yılmaz'ın etkinliğe davet edilmesi tartışması

Üsküdar Belediye Meclisinde, Serra Yılmaz'ın etkinliğe davet edilmesi tartışması

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediye Meclisinde, belediyenin düzenleyeceği bir etkinliğe oyuncu Serra Yılmaz'ın davet edilmesi konusu tartışıldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T14:30+0300

2024-09-03T14:30+0300

2024-09-03T15:06+0300

politika

üsküdar

sinem dedetaş

serra yılmaz

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Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleştirildi.Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Partili Meclis Üyesi Önder Aykıroğlu, son aylarda Üsküdar Belediyesinin düzenlediği etkinliklerdeki söylemlere tepki gösterdi.Aykıroğlu, 'önceden tıkır tıkır işleyen belediye sistemlerinde aksamalar yaşandığını' söyledi.Dedetaş'ın, belediyenin düzenlediği organizasyonlardan birinin ardından vals yapan iki gencin fotoğrafıyla birlikte "Eski Üsküdar diriliyor." cümlesini paylaştığını dile getiren Aykıroğlu, şöyle konuştu:'Ülke insanından korkanların gençlere vereceği bir şey yok'Belediyenin düzenlediği, "Üsküdar'da Kadın Hikayeleri" etkinliğine Serra Yılmaz'ın davet edildiğine değinen Aykıroğlu, "Türk müsün sorusuna 'Türk'üm ama bu benim suçum değil.' diyen Serra Yılmaz. Hani şu 'Başörtülüleri görünce korkuyorum, bana öcü gibi geliyorlar.' diyen Serra Yılmaz. Dikkat ettim duyuruların yapıldığı paylaşımlarda, 'Kişiliğiyle, duruşuyla ilham veren kadınların hikayelerine dair sohbetler.' şeklinde bir ifade de mevcut. Bu ülkede ne Türklüğünden ne Kürtlüğünden ne ait olduğu herhangi bir etnik kökenden utananların ne dahil olduğu etnik kökenden dolayı birilerinin utanması gerektiğini düşünenlerin ne de inancının gereği örtünen ülke insanından korkanların bu ülkenin insanına, kadınına, gencine vereceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.Söz alan CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın, "Belediye işlerinin aksamasıyla ilgili bir ifade oldu ancak bu ifade ne yazık ki somut ifadelerle güçlendirilmedi. O yüzden çokça üzerinde durulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

üsküdar

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üsküdar, sinem dedetaş, serra yılmaz