https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kahramanmarasta-37-buyuklugunde-deprem-1087564944.html

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta gece yarısı 23:59'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 7 km... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

kahramanmaraş

sarsıntı

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Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 23:59'da deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 km yerin altında meydana geldiğini açıkladı.

türkiye

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş, sarsıntı