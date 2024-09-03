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Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta gece yarısı 23:59'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 7 km... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 23:59'da deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 km yerin altında meydana geldiğini açıkladı.
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deprem, kahramanmaraş, sarsıntı
deprem, kahramanmaraş, sarsıntı

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

00:31 03.09.2024 (güncellendi: 00:45 03.09.2024)
© İHADeprem
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Kahramanmaraş'ta gece yarısı 23:59'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 7 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 23:59'da deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 km yerin altında meydana geldiğini açıkladı.
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