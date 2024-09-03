https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cinden-turkiyeye-brics-destegi-1087582243.html

Çin’den Türkiye’ye BRICS desteği

Çin’den Türkiye’ye BRICS desteği

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin BRICS’e katılma planını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, BRICS işbirliğine daha fazla kafadar ülkenin katılımına destek verdiklerini... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T12:00+0300

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2024-09-03T12:03+0300

dünya

çin

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

türkiye

brics

işbirliği

azerbaycan

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair basında çıkan iddiaları değerlendirdi.Mao, “Çin, diğer BRICS üyesi ülkelerle birlikte BRICS'in açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ruhunu sürdürmeye ve benzer düşünen daha fazla ortağın BRICS işbirliğine katılımını desteklemeye hazır” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, “BRICS, biçimlenmekte olan piyasalara sahip ülkeler ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform” diye ekledi.ABD basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti.Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/turkiyenin-bricse-uyelik-basvurusu-yaptigi-iddia-edilmisti-kremlinden-aciklama-geldi-1087552699.html

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çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, türkiye, brics, işbirliği, azerbaycan