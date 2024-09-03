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Çin’den Türkiye’ye BRICS desteği
Çin’den Türkiye’ye BRICS desteği
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin BRICS’e katılma planını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, BRICS işbirliğine daha fazla kafadar ülkenin katılımına destek verdiklerini... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:00+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair basında çıkan iddiaları değerlendirdi.Mao, “Çin, diğer BRICS üyesi ülkelerle birlikte BRICS'in açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ruhunu sürdürmeye ve benzer düşünen daha fazla ortağın BRICS işbirliğine katılımını desteklemeye hazır” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, “BRICS, biçimlenmekte olan piyasalara sahip ülkeler ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform” diye ekledi.ABD basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti.Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/turkiyenin-bricse-uyelik-basvurusu-yaptigi-iddia-edilmisti-kremlinden-aciklama-geldi-1087552699.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, türkiye, brics, işbirliği, azerbaycan
çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, türkiye, brics, işbirliği, azerbaycan

Çin’den Türkiye’ye BRICS desteği

12:00 03.09.2024 (güncellendi: 12:03 03.09.2024)
© Fotoğraf : Çin Dışişleri BakanlığıÇin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
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Türkiye’nin BRICS’e katılma planını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, BRICS işbirliğine daha fazla kafadar ülkenin katılımına destek verdiklerini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair basında çıkan iddiaları değerlendirdi.
Mao, “Çin, diğer BRICS üyesi ülkelerle birlikte BRICS'in açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ruhunu sürdürmeye ve benzer düşünen daha fazla ortağın BRICS işbirliğine katılımını desteklemeye hazır” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, “BRICS, biçimlenmekte olan piyasalara sahip ülkeler ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform” diye ekledi.
ABD basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.

İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.
Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.
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Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığı iddia edilmişti: Kremlin'den açıklama geldi
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