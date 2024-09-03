https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cenin-valisi-israil-bati-seriayi-gazze-seridi-gibi-yok-etmeye-calisiyor-1087594372.html
Cenin Valisi: İsrail Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi gibi yok etmeye çalışıyor
Cenin Valisi: İsrail Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi gibi yok etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Cenin Valisi Ebu Rubb, İsrail askerlerinin 28 Ağustos’ta saldırıya geçtiği Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, askerlerin kentin içine... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:05+0300
2024-09-03T15:05+0300
2024-09-03T15:05+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
batı şeria
cenin
cenin mülteci kampı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
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Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Sputnik’e demecinde İsrail askerlerinin 28 Ağustos’tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü kentteki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Ebu Rubb, “İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na ve Cenin kentine yönelik acımasız saldırısı hala aktif fazında. İsrail birlikleri hastaneleri kuşatıyor ve sistematik olarak altyapıyı, elektrik ve su tedsrik sistemlerini imha ediyor. Ölü ve yaralıların sayısı her geçen dakika artıyor. Şehirdeki tüm hastaneler ablukaya alınmış durumda” diye konştu.Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, hiç kimsenin orada neler olup bittiğini bilmediğini vurgulayan Ebu Rubb, “İsrailliler hiç kimsenin, ambulansların bile oraya girmesine izin vermiyor. İsrail işgalin ardından kenti ve kampı diğer idari bölgelerden ve yerleşimlerden izole etti ve buralara giriş çıkışları engelledi” dedi ve şöyle devam etti:Ebu Rubb, “İsrail, kampların dışına taşınmanın geçici olduğunu söylüyor. Ancak biz bunun bir aldatmaca olduğunu biliyoruz. İsraillilerin geçici taşınma olarak tanımladıkları şey, 1948’de Filistinlilerin başına geldiği gibi süresiz olarak yerinden edilme anlamına geliyor. O zamanlar da onlara birçok şey vaat edilmişti, ancak hiçbiri evine, hatta topraklarına bile dönememişti. Gazze’de insanlar sürekli olarak yerlerinden ediliyor, asıl amaç ise tamamının Sina’ya tahliye edilmesi” ifadelerini kullandı.
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filistin, israil-filistin, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
filistin, israil-filistin, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
Cenin Valisi: İsrail Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi gibi yok etmeye çalışıyor
Cenin Valisi Ebu Rubb, İsrail askerlerinin 28 Ağustos’ta saldırıya geçtiği Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, askerlerin kentin içine ambulansların girmesine dahi izin vermediğini belirtti.
Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Sputnik’e demecinde İsrail askerlerinin 28 Ağustos’tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü kentteki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ebu Rubb, “İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na ve Cenin kentine yönelik acımasız saldırısı hala aktif fazında. İsrail birlikleri hastaneleri kuşatıyor ve sistematik olarak altyapıyı, elektrik ve su tedsrik sistemlerini imha ediyor. Ölü ve yaralıların sayısı her geçen dakika artıyor. Şehirdeki tüm hastaneler ablukaya alınmış durumda” diye konştu.
Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, hiç kimsenin orada neler olup bittiğini bilmediğini vurgulayan Ebu Rubb, “İsrailliler hiç kimsenin, ambulansların bile oraya girmesine izin vermiyor. İsrail işgalin ardından kenti ve kampı diğer idari bölgelerden ve yerleşimlerden izole etti ve buralara giriş çıkışları engelledi” dedi ve şöyle devam etti:
İsrail, Gazze Şeridi’nde yaptığı gibi askeri operasyonla Batı Şeria’yı da yok etmeye çalışıyor. Uluslararası toplumun ve Arap ülkelerinin suskunluğundan yararlanarak suçlarına devam ediyor. Bugün olup bitenler İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme ve Filistinli vatandaşları yerinden etme planının bir parçasıdır. Özellikle 1948’de evlerini terk eden ve geri dönmek isteyen Filistinlilerin bulunduğu kamplara önem veriliyor. İsrail, medyası ve dışişleri bakanı aracılığıyla insanların bu kampları terk edip başka yerlere yerleşmeleri için Filistin Ulusal Yönetimi’ne ve Batı Şeria’ya, bu kampların yok edilmesi yönünde baskı yapmaya çalışıyor.
Ebu Rubb, “İsrail, kampların dışına taşınmanın geçici olduğunu söylüyor. Ancak biz bunun bir aldatmaca olduğunu biliyoruz. İsraillilerin geçici taşınma olarak tanımladıkları şey, 1948’de Filistinlilerin başına geldiği gibi süresiz olarak yerinden edilme anlamına geliyor. O zamanlar da onlara birçok şey vaat edilmişti, ancak hiçbiri evine, hatta topraklarına bile dönememişti. Gazze’de insanlar sürekli olarak yerlerinden ediliyor, asıl amaç ise tamamının Sina’ya tahliye edilmesi” ifadelerini kullandı.