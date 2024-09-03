https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cenin-valisi-israil-bati-seriayi-gazze-seridi-gibi-yok-etmeye-calisiyor-1087594372.html

Cenin Valisi: İsrail Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi gibi yok etmeye çalışıyor

Cenin Valisi: İsrail Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi gibi yok etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Cenin Valisi Ebu Rubb, İsrail askerlerinin 28 Ağustos’ta saldırıya geçtiği Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, askerlerin kentin içine... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T15:05+0300

2024-09-03T15:05+0300

2024-09-03T15:05+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

batı şeria

cenin

cenin mülteci kampı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

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Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Sputnik’e demecinde İsrail askerlerinin 28 Ağustos’tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü kentteki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Ebu Rubb, “İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na ve Cenin kentine yönelik acımasız saldırısı hala aktif fazında. İsrail birlikleri hastaneleri kuşatıyor ve sistematik olarak altyapıyı, elektrik ve su tedsrik sistemlerini imha ediyor. Ölü ve yaralıların sayısı her geçen dakika artıyor. Şehirdeki tüm hastaneler ablukaya alınmış durumda” diye konştu.Cenin kentindeki durumun halen karmaşık olduğunu, hiç kimsenin orada neler olup bittiğini bilmediğini vurgulayan Ebu Rubb, “İsrailliler hiç kimsenin, ambulansların bile oraya girmesine izin vermiyor. İsrail işgalin ardından kenti ve kampı diğer idari bölgelerden ve yerleşimlerden izole etti ve buralara giriş çıkışları engelledi” dedi ve şöyle devam etti:Ebu Rubb, “İsrail, kampların dışına taşınmanın geçici olduğunu söylüyor. Ancak biz bunun bir aldatmaca olduğunu biliyoruz. İsraillilerin geçici taşınma olarak tanımladıkları şey, 1948’de Filistinlilerin başına geldiği gibi süresiz olarak yerinden edilme anlamına geliyor. O zamanlar da onlara birçok şey vaat edilmişti, ancak hiçbiri evine, hatta topraklarına bile dönememişti. Gazze’de insanlar sürekli olarak yerlerinden ediliyor, asıl amaç ise tamamının Sina’ya tahliye edilmesi” ifadelerini kullandı.

filistin

batı şeria

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

filistin, israil-filistin, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi