https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/beyoglunda-yol-coktu-belediye-araci-dusmekten-son-anda-kurtuldu-1087567518.html

Beyoğlu'nda yol çöktü: Belediye aracı düşmekten son anda kurtuldu

Beyoğlu'nda yol çöktü: Belediye aracı düşmekten son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda bir sokaktan belediye aracının geçtiği esnada yol çöktü. Aracın sürücüsü, çöken yola düşmekten son anda kurtuldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T04:37+0300

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türkiye

beyoğlu

beyoğlu belediyesi

istanbul

yol

çöküş

çökme

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Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde belediye kanal aracının geçtiği sırada yol çöktü. Sürücü, yaptığı manevrayla çöken yola düşmekten son anda kurtuldu.Belediye ekiplerine yolun çöktüğü haberinin verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler çöken alanı bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Çöken yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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beyoğlu, beyoğlu belediyesi, istanbul, yol, çöküş, çökme