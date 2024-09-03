https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/beyoglunda-yol-coktu-belediye-araci-dusmekten-son-anda-kurtuldu-1087567518.html
Beyoğlu'nda yol çöktü: Belediye aracı düşmekten son anda kurtuldu
Beyoğlu'nda yol çöktü: Belediye aracı düşmekten son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir sokaktan belediye aracının geçtiği esnada yol çöktü. Aracın sürücüsü, çöken yola düşmekten son anda kurtuldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T04:37+0300
2024-09-03T04:37+0300
2024-09-03T04:37+0300
türkiye
beyoğlu
beyoğlu belediyesi
istanbul
yol
çöküş
çökme
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Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde belediye kanal aracının geçtiği sırada yol çöktü. Sürücü, yaptığı manevrayla çöken yola düşmekten son anda kurtuldu.Belediye ekiplerine yolun çöktüğü haberinin verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler çöken alanı bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Çöken yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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beyoğlu, beyoğlu belediyesi, istanbul, yol, çöküş, çökme
beyoğlu, beyoğlu belediyesi, istanbul, yol, çöküş, çökme
Beyoğlu'nda yol çöktü: Belediye aracı düşmekten son anda kurtuldu
İstanbul Beyoğlu'nda bir sokaktan belediye aracının geçtiği esnada yol çöktü. Aracın sürücüsü, çöken yola düşmekten son anda kurtuldu.
Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde belediye kanal aracının geçtiği sırada yol çöktü. Sürücü, yaptığı manevrayla çöken yola düşmekten son anda kurtuldu.
Belediye ekiplerine yolun çöktüğü haberinin verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler çöken alanı bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Çöken yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.