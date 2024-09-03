https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/bakan-tunctan-tegmenlerin-goruntuleriyle-ilgili-yorum-milletimizi-rahatsiz-edecek-eylem-ve-1087564084.html

Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım

Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında "Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T00:20+0300

2024-09-03T00:20+0300

2024-09-03T00:39+0300

türkiye

yılmaz tunç

teğmen

savcı

yargıtay

kayıp narin

dilruba kayserilioğlu

dilruba sokak röportajı

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083076446_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_c698ed8b6c63c5b35efdd395947ada1d.jpg

Adalet Bakanı Tunç, yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında konuşan Bakan Tunç, okulu bitiren subayların nasıl yemin edeceklerinin kanunda belli olduğunu belirtti."Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.Bakan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez'Adalet Bakanı Tunç, bir soru üzerine, İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini dile getirdi."Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez" ifadesini kullanan Tunç, açılan soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığını söyledi.Kısa süre önce Ordu'da da başka bir savcıya yönelik saldırı gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Tunç, "Yargı mensuplarımıza yönelik bu tür hareketlerin, bu tür çirkin hareketlerin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Hiçbir vatandaşımıza karşı böyle tavırlar olmamalı. Ama maalesef toplumda oluyor, bu tür üzücü olaylar" dedi.'Millete yönelik bir hakaret söz konusu'Bakan Tunç'a sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir'deki bir programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında protokolde yer alması soruldu. Kayserilioğlu hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini anımsatan Tunç, sokak röportajının yasak olmadığını, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceğini ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasa'da, kanunlarda bir sınırının bulunduğunu bildirdi."Soruşturma konusu olan kişinin söylediği ifadelere baktığımız zaman millete yönelik bir hakareti söz konusu" ifadesini kullanan Bakan Tunç şöyle devam etti:'Sayın Özel'in onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder'Tunç, "Bir talihsizlik Sayın Özel'in hemen onu yanında oturtması, millete hakaret eden bir kişiyi baş tacı etmesi, milletin yüzde 52 oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemeyecek ifadeler kullanan bir kişiyi yanına oturtması, onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder" yorumunda bulundu.'Yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız'Siyasi partiler ve siyasilerin bu konulara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Tunç, Özel'in davranışının sorumlu olmadığını söyleyerek "Buradan onlar bir puan kazanmaz. Onlar buradan puan kaybeder. Siz millete geri zekalı diyeni yanınıza oturtup ona kürsüde methiyeler düzerseniz yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız. Milletvekili adayı da yaparsınız. Bu olmaz, bu kamu düzeninin ihlali aslında. Bu anlamda siyasetçilerimizin sorumlu davranması lazım. Bu sorumlu bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı.İnfazla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? İnfazla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunun yöneltildiği Tunç, cezaevlerindeki suçluların ıslahının ve topluma kazandırılmasının önemli olduğunu, öte yandan suçla mücadelenin de önemli olduğunu söyledi.Ceza adalet sistemine iki yönlü bakmanın zorunlu olduğunu kaydeden Tunç, "Önümüzdeki süreçte yargı reformu strateji belgelerindeki hedefler doğrultusunda, uygulamadan gelen talepler doğrultusunda mutlaka değerlendirmeler yapılabilecek" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, teğmen, savcı, yargıtay, kayıp narin, dilruba kayserilioğlu, dilruba sokak röportajı, özgür özel