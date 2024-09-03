Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/bakan-tunctan-tegmenlerin-goruntuleriyle-ilgili-yorum-milletimizi-rahatsiz-edecek-eylem-ve-1087564084.html
Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım
Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında "Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T00:20+0300
2024-09-03T00:39+0300
türkiye
yılmaz tunç
teğmen
savcı
yargıtay
kayıp narin
dilruba kayserilioğlu
dilruba sokak röportajı
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083076446_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_c698ed8b6c63c5b35efdd395947ada1d.jpg
Adalet Bakanı Tunç, yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında konuşan Bakan Tunç, okulu bitiren subayların nasıl yemin edeceklerinin kanunda belli olduğunu belirtti."Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.Bakan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez'Adalet Bakanı Tunç, bir soru üzerine, İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini dile getirdi."Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez" ifadesini kullanan Tunç, açılan soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığını söyledi.Kısa süre önce Ordu'da da başka bir savcıya yönelik saldırı gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Tunç, "Yargı mensuplarımıza yönelik bu tür hareketlerin, bu tür çirkin hareketlerin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Hiçbir vatandaşımıza karşı böyle tavırlar olmamalı. Ama maalesef toplumda oluyor, bu tür üzücü olaylar" dedi.'Millete yönelik bir hakaret söz konusu'Bakan Tunç'a sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir'deki bir programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında protokolde yer alması soruldu. Kayserilioğlu hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini anımsatan Tunç, sokak röportajının yasak olmadığını, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceğini ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasa'da, kanunlarda bir sınırının bulunduğunu bildirdi."Soruşturma konusu olan kişinin söylediği ifadelere baktığımız zaman millete yönelik bir hakareti söz konusu" ifadesini kullanan Bakan Tunç şöyle devam etti:'Sayın Özel'in onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder'Tunç, "Bir talihsizlik Sayın Özel'in hemen onu yanında oturtması, millete hakaret eden bir kişiyi baş tacı etmesi, milletin yüzde 52 oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemeyecek ifadeler kullanan bir kişiyi yanına oturtması, onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder" yorumunda bulundu.'Yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız'Siyasi partiler ve siyasilerin bu konulara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Tunç, Özel'in davranışının sorumlu olmadığını söyleyerek "Buradan onlar bir puan kazanmaz. Onlar buradan puan kaybeder. Siz millete geri zekalı diyeni yanınıza oturtup ona kürsüde methiyeler düzerseniz yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız. Milletvekili adayı da yaparsınız. Bu olmaz, bu kamu düzeninin ihlali aslında. Bu anlamda siyasetçilerimizin sorumlu davranması lazım. Bu sorumlu bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı.İnfazla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? İnfazla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunun yöneltildiği Tunç, cezaevlerindeki suçluların ıslahının ve topluma kazandırılmasının önemli olduğunu, öte yandan suçla mücadelenin de önemli olduğunu söyledi.Ceza adalet sistemine iki yönlü bakmanın zorunlu olduğunu kaydeden Tunç, "Önümüzdeki süreçte yargı reformu strateji belgelerindeki hedefler doğrultusunda, uygulamadan gelen talepler doğrultusunda mutlaka değerlendirmeler yapılabilecek" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083076446_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_def8c0547e2283d3952c80de9086a1b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, teğmen, savcı, yargıtay, kayıp narin, dilruba kayserilioğlu, dilruba sokak röportajı, özgür özel
yılmaz tunç, teğmen, savcı, yargıtay, kayıp narin, dilruba kayserilioğlu, dilruba sokak röportajı, özgür özel

Bakan Tunç'tan teğmenlerin görüntüleriyle ilgili yorum: Milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım

00:20 03.09.2024 (güncellendi: 00:39 03.09.2024)
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAPAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında "Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme görüntüleri hakkında konuşan Bakan Tunç, okulu bitiren subayların nasıl yemin edeceklerinin kanunda belli olduğunu belirtti.
"Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.
Bakan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım. Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar."

'Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez'

Adalet Bakanı Tunç, bir soru üzerine, İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini dile getirdi.
"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza yapılan hareket, eylem kabul edilemez" ifadesini kullanan Tunç, açılan soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığını söyledi.
Kısa süre önce Ordu'da da başka bir savcıya yönelik saldırı gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Tunç, "Yargı mensuplarımıza yönelik bu tür hareketlerin, bu tür çirkin hareketlerin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Hiçbir vatandaşımıza karşı böyle tavırlar olmamalı. Ama maalesef toplumda oluyor, bu tür üzücü olaylar" dedi.

'Millete yönelik bir hakaret söz konusu'

Bakan Tunç'a sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir'deki bir programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında protokolde yer alması soruldu.
Kayserilioğlu hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini anımsatan Tunç, sokak röportajının yasak olmadığını, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceğini ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasa'da, kanunlarda bir sınırının bulunduğunu bildirdi.
"Soruşturma konusu olan kişinin söylediği ifadelere baktığımız zaman millete yönelik bir hakareti söz konusu" ifadesini kullanan Bakan Tunç şöyle devam etti:
"Milletimize söylediği hakaretlerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' teşkil edeceğine yönelik savcılarımızın tespiti oldu. Ve o süreçte tutuklama kararı verildi. Şimdi bir kişi size 'geri zekalı' dediğinde siz ne yaparsınız? Teşekkür etmezsiniz, bana hakaret etti dersiniz, dava açarsınız. Ama millete birisi 'geri zekalı' dediğinde milletin o hakkını kim savunacak? Kamu adına Cumhuriyet savcıları savunacak. Dolayısıyla sosyal medyada bir özgürlük alanı var, evet. Bunu kabul ediyoruz ama gerçek hayatta suç teşkil eden bir konu, sanal medyada da sosyal medyada da yapıldığında suç teşkil eder. Dolayısıyla o yayınları yaparken ona dikkat etmek lazım."

'Sayın Özel'in onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder'

Tunç, "Bir talihsizlik Sayın Özel'in hemen onu yanında oturtması, millete hakaret eden bir kişiyi baş tacı etmesi, milletin yüzde 52 oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemeyecek ifadeler kullanan bir kişiyi yanına oturtması, onu baş tacı etmesi milletimizi rahatsız eder" yorumunda bulundu.

'Yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız'

Siyasi partiler ve siyasilerin bu konulara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Tunç, Özel'in davranışının sorumlu olmadığını söyleyerek "Buradan onlar bir puan kazanmaz. Onlar buradan puan kaybeder. Siz millete geri zekalı diyeni yanınıza oturtup ona kürsüde methiyeler düzerseniz yarın bir gün onu milletvekili de yaparsınız. Milletvekili adayı da yaparsınız. Bu olmaz, bu kamu düzeninin ihlali aslında. Bu anlamda siyasetçilerimizin sorumlu davranması lazım. Bu sorumlu bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı.

İnfazla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?

İnfazla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunun yöneltildiği Tunç, cezaevlerindeki suçluların ıslahının ve topluma kazandırılmasının önemli olduğunu, öte yandan suçla mücadelenin de önemli olduğunu söyledi.
Ceza adalet sistemine iki yönlü bakmanın zorunlu olduğunu kaydeden Tunç, "Önümüzdeki süreçte yargı reformu strateji belgelerindeki hedefler doğrultusunda, uygulamadan gelen talepler doğrultusunda mutlaka değerlendirmeler yapılabilecek" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала