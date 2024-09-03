CHP’li Yılmaz Ateş: Parti tüzükleri genel başkanların elinde oyuncak oldu
‘Ön seçim tüzükte var, yöneticiler uygulamıyor’
“Tüzükten amaç nedir? Türkiye’yi iyi yönetecek kadrolar yetiştirmek, o kadrolarla Türkiye’nin sorunlarını çözmek. Şuandaki siyasi partiler yasasında da tüzükte de sorunlara neden olacak bir durum yok. Bütün sorun yönetimlerin uygulama anlayışına dayanıyor. Siyasi partiler kanunu siyasi parti yönetimlerine elini rahatlatacak öneriler sunuyor; ilk olarak merkezden belirleyebilirsin, ikinci olarak delegelerinle eğilim yoklaması yapabilirsin; ama demokrasinin çemberini genişletmek için de bütün üyelerinle ön seçim yapabilirsin. Şimdi bu tüzükte de var siyasi partiler yasasında da var. Siz yönetimi demokratik bir anlayışa kavuşturmadığınız sürece bu sorunlar devam edecek. Yönetim tüzüğü çiğnediğinde parti yönetimlerinde başvuracağınız bir makam yok. Sorun gelip yönetim anlayışına dayanıyor.”
‘Önce üye yapısı sağlıklı olmalı’
“Sadece ön seçim Türkiye’nin de Cumhuriyet Halk Partisinin sorununu da çözmez. CHP emek öncelikli bir parti olduğu için de üyelerinin bir eğitimden geçmesi lazım. O üyeye yetki, görev ve sorumluluk verilmesi lazım. O görevin sorumluluğunu yerine getirirken de denetlenmesi lazım. Türkiye’yi yönetecek kadrolar olduğu için bunların bir eğitimden, denetimden geçmeleri lazım. İlçe yönetiminde, belde yönetiminde görev alabilmesi için belirli bir eğitimden geçmesi, belirli bir kültürü alması lazım.”
‘CHP’nin 6 oku Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleridir’
“6 oka müdahale girişimleri ne toplumdan ne de parti tabanından ilgi görmedi, ters tepti. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iyi tanımak lazım. CHP tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihidir. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi, ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 okunda simgelenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurtuluşunu ve kuruluşunu sağlayan bir parti. O nedenle CHP’nin ilkelerini yarısını şu renge, yarısını bu renge boyayalım, devletçiliği, milliyetçiliği yeniden yorumlayalım diye Cumhuriyet Halk Partisi’ni anlayamamış bir anlayışın ürünü bunlar. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini değiştirirseniz bu 6 oku değiştirmeye kalkarsınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 4 maddesine dokunulmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 okuna da dokunulamaz. Onlar bir bütün, Türkiye’nin ana omurgasıdır.”
‘Kemal Beyin parlatılması Ak Parti iktidarının ekmeğine yağ sürer’
“Kemal Beyin parti içinde parlatılması AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürmektir. Kemal Bey nasıl Türkiye kamuoyunun gündemine geldi? Üç tane televizyon programına çıkarıldı, parlatıldı, arkasından kumpas oldu ve genel başkanlık geldi. Kemal Bey parti içinde etnisiteye dayalı bir siyaset yürütüyor. Bu Cumhuriyet halk Partisi’nin birliğini, bütünlüğünü zedeleyecek bir noktaya varmaması lazım. CHP içinde ne kadar güç odağı yaratılırsa ‘bunlar kavgalı, yarın öbür gün birbirlerine girerler, anlaşamıyorlar’ diye kampanya yapılacak.”