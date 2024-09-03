CHP’li Yılmaz Ateş: Parti tüzükleri genel başkanların elinde oyuncak oldu

“Tüzükten amaç nedir? Türkiye’yi iyi yönetecek kadrolar yetiştirmek, o kadrolarla Türkiye’nin sorunlarını çözmek. Şuandaki siyasi partiler yasasında da tüzükte de sorunlara neden olacak bir durum yok. Bütün sorun yönetimlerin uygulama anlayışına dayanıyor. Siyasi partiler kanunu siyasi parti yönetimlerine elini rahatlatacak öneriler sunuyor; ilk olarak merkezden belirleyebilirsin, ikinci olarak delegelerinle eğilim yoklaması yapabilirsin; ama demokrasinin çemberini genişletmek için de bütün üyelerinle ön seçim yapabilirsin. Şimdi bu tüzükte de var siyasi partiler yasasında da var. Siz yönetimi demokratik bir anlayışa kavuşturmadığınız sürece bu sorunlar devam edecek. Yönetim tüzüğü çiğnediğinde parti yönetimlerinde başvuracağınız bir makam yok. Sorun gelip yönetim anlayışına dayanıyor.”