https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/1087582209.html

Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?

Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?

Sputnik Türkiye

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Tozbey, depremzede çocukların cemaat yurduna... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:05+0300

2024-09-03T11:05+0300

2024-09-03T14:09+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

diyanet işleri başkanlığı

cemaat

depremzede

kahramanmaraş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087591144_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c6b1f0a885419d51106d0456dabfbc7.jpg

Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu? Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları şöyle:ABD’li askerin kafasına çuval geçirilmesiYeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın istifasıKara Harp Okulu’ndaki diploma töreni6 Şubat depremlerinin ardından cemaat yurtlarına gönderilen çocuklarla ilgili hukuki süreçte neler yaşandı?Enflasyon verileri açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen hafta depremzede ve refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.Yanık, “Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil” demişti.Alican Uludağ’ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’nca yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuyla ilgili hukuki süreç başlatarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, konuya ilişkin Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’a açıklamalarda bulundu.Tozbey, süreci şöyle özetledi:“Suç duyurusunun ardından Savcılıktan bazı şeyler istedik” diyen Tozbey şöyle devam etti:Beykoz-Çavuşbaşı’nda da bir villada depremzede çocuklar için bir ortam hazırlandığını belirten Tozbey, “Biliyorsunuz, Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gereği devletin teslim aldığı bakıma ihtiyacı olan çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğundadır. Bu kanun gereği devlete ait çocuk sevgi evleri açılmıştır. Biz buralara eskiden yetimhane diyorduk. Buralarda bakımlarının yapılması gerekiyor. Devlete ait bir çocuğu götüremezsiniz. Çocuk sevgi evinde tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Bunu yaparken de gizli bir şekilde yapmalısınız. Kesinlikle çocuğun yüzü, adresi belli olmayacak. Çocuklara ifşa ederek bakamazsınız” dedi.'Bu çocukların nerelere gönderildiğine dair açıklama yapılmadı'“10 büyükşehirde çok büyük yıkımlar oldu ama hiçbir çocuk sevgi evinde yıkım olmadı buna rağmen 10 büyükşehirdeki sevgi evleri boşaltıldı ve bu çocukların nerelere gönderildiğine dair hiçbir açıklama yapılmadı” diyen Tozbey, şöyle devam etti:

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

аудио, radyo, radyo, diyanet işleri başkanlığı, cemaat, depremzede, kahramanmaraş