https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kreslerde-cocuk-bakicisi-olarak-calisan-pedofili-60-cocuga-cinsel-istismardan-suclu-bulundu-1087532392.html

Kreşlerde 'çocuk bakıcısı' olarak çalışan zanlı, 60 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu

Kreşlerde 'çocuk bakıcısı' olarak çalışan zanlı, 60 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Avusturalya'da 12 yaş altındaki 60 kız çocuğuna istismarda bulunmak suçundan yargılanan 'çocuk bakıcısı' Ashley Paul Griffith davasında karar açıklandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T11:40+0300

2024-09-02T11:40+0300

2024-09-02T11:48+0300

dünya

avusturalya

çocuk

çocuk istismarı

ashley paul griffith

pedofili

yargılama

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Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti.Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti Griffith, Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240207/bir-ulke-daha-karar-verdi-pedofillerinin-cinsel-organlarinin-kesilmesine-yonelik-yasa-kabul-edildi-1080488782.html

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avusturalya, çocuk, çocuk istismarı, ashley paul griffith, pedofili, yargılama