https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kreslerde-cocuk-bakicisi-olarak-calisan-pedofili-60-cocuga-cinsel-istismardan-suclu-bulundu-1087532392.html
Kreşlerde 'çocuk bakıcısı' olarak çalışan zanlı, 60 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu
Kreşlerde 'çocuk bakıcısı' olarak çalışan zanlı, 60 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Avusturalya'da 12 yaş altındaki 60 kız çocuğuna istismarda bulunmak suçundan yargılanan 'çocuk bakıcısı' Ashley Paul Griffith davasında karar açıklandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:40+0300
2024-09-02T11:40+0300
2024-09-02T11:48+0300
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avusturalya
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çocuk istismarı
ashley paul griffith
pedofili
yargılama
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Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti.Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti Griffith, Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240207/bir-ulke-daha-karar-verdi-pedofillerinin-cinsel-organlarinin-kesilmesine-yonelik-yasa-kabul-edildi-1080488782.html
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avusturalya, çocuk, çocuk istismarı, ashley paul griffith, pedofili, yargılama
avusturalya, çocuk, çocuk istismarı, ashley paul griffith, pedofili, yargılama
Kreşlerde 'çocuk bakıcısı' olarak çalışan zanlı, 60 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu
11:40 02.09.2024 (güncellendi: 11:48 02.09.2024)
Avusturalya'da 12 yaş altındaki 60 kız çocuğuna istismarda bulunmak suçundan yargılanan 'çocuk bakıcısı' Ashley Paul Griffith davasında karar açıklandı.
Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti.
Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.
91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti
Griffith, Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü.
Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek.