https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/iklim-degisikligi-2030a-kadar-afrikada-118-milyon-yoksul-insani-vuracak--1087539482.html

İklim değişikliği 2030'a kadar Afrika'da 118 milyon yoksul insanı vuracak

İklim değişikliği 2030'a kadar Afrika'da 118 milyon yoksul insanı vuracak

Sputnik Türkiye

Afrika'da İklim Durumu raporuna göre, yeterli önlemler alınmazsa Afrika'da 2030'a kadar 118 milyon yoksul insan kuraklık, sel ve aşırı sıcaklara maruz kalacak. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T13:36+0300

2024-09-02T13:36+0300

2024-09-02T13:36+0300

dünya

küresel ısınma

dünya meteoroloji örgütü

afrika

yoksulluk

sel felaketi

aşırı sıcaklar

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Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) '2023 Afrika'da İklim Durumu' başlıklı raporuna göre; Afrika ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarında (GSYİH) ortalama yüzde 2,5 kayıp yaşadığı belirtilİrken birçok ülkenin bütçelerinin yaklaşık yüzde 9'unu ekstrem iklim olaylarına yanıt olarak kullandığı ifade edildi.İklim değişikliğine karşı erken uyarı sistemi Raporda, 'Sahra Altı Afrika'da iklim değişikliğine adaptasyon maliyeti gelecek 10 yılda yıllık 30-50 milyar dolar veya bölgenin GSYİH'sinin yüzde 2-3'ü arasında olacağı tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar yeterli önlemler alınmazsa Afrika'da 118 milyona kadar aşırı yoksul insanın (günde 1,90 dolardan az parayla yaşayan) kuraklığa, sellere ve aşırı sıcağa maruz kalacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.Afrika ülkelerinin, ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi hizmetlerine daha fazla yatırım yapmaya öncelik vermesi, hayatlarını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için iklim değişikliğine karşı 'erken uyarılar girişiminin' uygulanmasını hızlandırması gerektiği de bildirildi.Afrika, küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor

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küresel ısınma, dünya meteoroloji örgütü, afrika, yoksulluk, sel felaketi, aşırı sıcaklar