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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/calisanlarin-yuzde-35i-emeklilikte-cift-maas-alacak-kimler-yararlanacak-1087524689.html
Çalışanların yüzde 35’i emeklilikte çift maaş alacak: Kimler yararlanacak?
Çalışanların yüzde 35’i emeklilikte çift maaş alacak: Kimler yararlanacak?
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Dönemlere göre ne kadar istihdam yaratıldığına yönelik işgücü istatistiklerini TÜİK açıklıyor ama dönemsel istihdam artışını gösteren bir başka veri de... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T09:48+0300
2024-09-02T09:48+0300
ekonomi
emeklilik
emekli maaşı
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
memur
çalışan
banka
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Çalışanlar, maaşlarından belirli bir miktar (brüt asgari ücretin yüzde 3’ü) kesilerek, işverenleri tarafından BES’e dahil edilir. Sisteme giriş zorunlu olsa da, çalışan kendi isteği ile sistemden çıkabilir. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre aylık, yıllık kaç kişinin işe girdiği otomatik BES verilerinden takip edilebilir.Toplam çalışanların yüzde 35'i ikinci emekliliğe hak kazanıyorSistem 2017 yılında başladı, 7 yıldır da uygulanıyor. Bugün itibariyle sistemde 7.5 milyon çalışan bulunuyor. Toplam çalışanların yüzde 35’i BES sayesinde hem sosyal güvenlik sistemini tamamlayıp, ikinci emekliliğe hak kazanıyor hem de tasarruf ediyor. Bunların 1 milyona yakın kamu çalışanı, 6.5 milyonu da özel sektör çalışanı. Yani kamu çalışanlarının yüzde 27’si, özel sektör çalışanlarının da yüzde 37’si bireysel emeklilik sisteminde. Bu 7.5 milyon çalışanın maaşından kesilen tutara da devlet yüzde 30 katkı yapıyor.Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile otomatik katılım farkı ne?Peki, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile otomatik katılımın farkı ne? İki farkı var. Birincisi bugünkü uygulamada çalışanın maaşından kesiliyor, devlet katkı yapıyor; tamamlayıcı emeklilikte buna ek olarak işveren de katkı yapacak. İkincisi ise, çalışan bugünkü gibi istediği gibi sistemden çıkamayacak.Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl uygulanacak?TES, özellikle yeni işe giren çalışanlar için zorunlu hale getirilecek ve mevcut çalışanlara kademeli olarak uygulanacak. Emekliler TES'teki birikimlerini toplu olarak çekebilecek.Tamamlayıcı emeklilik sisteminden kimler yararlanacak?TES'ten tüm çalışanlar yararlanabilecek. Ancak BES'in aksine, TES'te primler zorunlu olarak işveren tarafından yatırılacak. BES, çalışmasanız bile prim yatırılabilen bir sistemken, TES'te prim yatırma zorunluluğu sadece aktif çalışanlar için geçerli olacak. TES primleri, SGK primlerine ek olarak işveren tarafından her ay çalışan adına yatırılacak.TES’in BES’ten farkı ne?BES’te yatırılan tutarları belli bir fonda değerleniyor. BES’te bir zorunluluk yok ancak TES için işveren tarafından zorunlu prim yatırılması suretiyle kişiler ikinci emekliliğe hak kazanabilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ak-partiden-emeklilik-ve-calisma-saatleri-hakkinda-aciklama-kamu-ile-ozel-sektore-esnek-calisma-1087450487.html
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çifte maaş emeklilik, emeklilik sistemi, hangi emekliler çift maaş alır, çifte emeklilik ne demek?, 2 emeklilik ne demek?, çifte emeklilik ne demek, çift emekli maaşı ne demek, çift emekli maaşı nasıl alınır
çifte maaş emeklilik, emeklilik sistemi, hangi emekliler çift maaş alır, çifte emeklilik ne demek?, 2 emeklilik ne demek?, çifte emeklilik ne demek, çift emekli maaşı ne demek, çift emekli maaşı nasıl alınır

Çalışanların yüzde 35’i emeklilikte çift maaş alacak: Kimler yararlanacak?

09:48 02.09.2024
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Dönemlere göre ne kadar istihdam yaratıldığına yönelik işgücü istatistiklerini TÜİK açıklıyor ama dönemsel istihdam artışını gösteren bir başka veri de BES’teki otomatik katılım sistemidir ve bunu da birçok kişi bilmez.
Çalışanlar, maaşlarından belirli bir miktar (brüt asgari ücretin yüzde 3’ü) kesilerek, işverenleri tarafından BES’e dahil edilir. Sisteme giriş zorunlu olsa da, çalışan kendi isteği ile sistemden çıkabilir. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre aylık, yıllık kaç kişinin işe girdiği otomatik BES verilerinden takip edilebilir.

Toplam çalışanların yüzde 35'i ikinci emekliliğe hak kazanıyor

Sistem 2017 yılında başladı, 7 yıldır da uygulanıyor. Bugün itibariyle sistemde 7.5 milyon çalışan bulunuyor. Toplam çalışanların yüzde 35’i BES sayesinde hem sosyal güvenlik sistemini tamamlayıp, ikinci emekliliğe hak kazanıyor hem de tasarruf ediyor. Bunların 1 milyona yakın kamu çalışanı, 6.5 milyonu da özel sektör çalışanı. Yani kamu çalışanlarının yüzde 27’si, özel sektör çalışanlarının da yüzde 37’si bireysel emeklilik sisteminde. Bu 7.5 milyon çalışanın maaşından kesilen tutara da devlet yüzde 30 katkı yapıyor.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile otomatik katılım farkı ne?

Peki, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile otomatik katılımın farkı ne? İki farkı var. Birincisi bugünkü uygulamada çalışanın maaşından kesiliyor, devlet katkı yapıyor; tamamlayıcı emeklilikte buna ek olarak işveren de katkı yapacak. İkincisi ise, çalışan bugünkü gibi istediği gibi sistemden çıkamayacak.
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Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl uygulanacak?

TES, özellikle yeni işe giren çalışanlar için zorunlu hale getirilecek ve mevcut çalışanlara kademeli olarak uygulanacak. Emekliler TES'teki birikimlerini toplu olarak çekebilecek.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminden kimler yararlanacak?

TES'ten tüm çalışanlar yararlanabilecek. Ancak BES'in aksine, TES'te primler zorunlu olarak işveren tarafından yatırılacak. BES, çalışmasanız bile prim yatırılabilen bir sistemken, TES'te prim yatırma zorunluluğu sadece aktif çalışanlar için geçerli olacak. TES primleri, SGK primlerine ek olarak işveren tarafından her ay çalışan adına yatırılacak.

TES’in BES’ten farkı ne?

BES’te yatırılan tutarları belli bir fonda değerleniyor. BES’te bir zorunluluk yok ancak TES için işveren tarafından zorunlu prim yatırılması suretiyle kişiler ikinci emekliliğe hak kazanabilecekler.
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