https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-kacir-duyurdu-81-ilde-milli-teknoloji-atolyesi-kuruluyor-1087533572.html
Bakan Kaçır duyurdu: 81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuruluyor
Bakan Kaçır duyurdu: 81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuruluyor
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için 81 ilde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağını duyurdu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:58+0300
2024-09-02T11:58+0300
2024-09-02T11:58+0300
türkiye
tübitak
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
'milli teknoloji hamlesi'
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Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm illerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını sosyal medyasından paylaştı. Bakan Kacır, "Gençlerimize müjde, Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz."İki farklı destek programı sunulacakÜniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarıldı. Başvurular TÜBİTAK sisteminden yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bakanlik-acikladi-burs-miktarlarinda-artis-1086303941.html
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tübitak, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, 'milli teknoloji hamlesi'
tübitak, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, 'milli teknoloji hamlesi'
Bakan Kaçır duyurdu: 81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuruluyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için 81 ilde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağını duyurdu.
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm illerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını sosyal medyasından paylaştı. Bakan Kacır, "Gençlerimize müjde, Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz."
İki farklı destek programı sunulacak
Üniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarıldı. Başvurular TÜBİTAK sisteminden yapılacak.