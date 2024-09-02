https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-kacir-duyurdu-81-ilde-milli-teknoloji-atolyesi-kuruluyor-1087533572.html

Bakan Kaçır duyurdu: 81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuruluyor

Bakan Kaçır duyurdu: 81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuruluyor

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için 81 ilde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağını duyurdu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T11:58+0300

türkiye

tübitak

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

'milli teknoloji hamlesi'

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Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm illerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını sosyal medyasından paylaştı. Bakan Kacır, "Gençlerimize müjde, Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz."İki farklı destek programı sunulacakÜniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarıldı. Başvurular TÜBİTAK sisteminden yapılacak.

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tübitak, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, 'milli teknoloji hamlesi'