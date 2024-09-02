https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ak-partili-kulunk-ifadelerim-carpitildi-gunu-geldiginde-guclu-lider-olarak-gorevini-devretsin-dedim-1087531423.html
Külünk: İfadem çarpıtıldı, 'sandık üzerinden görevi devretme günü geldiğinde güçlü lider olarak devretsin' dedim
Külünk: İfadem çarpıtıldı, 'sandık üzerinden görevi devretme günü geldiğinde güçlü lider olarak devretsin' dedim
Sputnik Türkiye
AK Partili Metin Külünk, sosyal medyada ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi. Sputnik'e konuşan Külünk, "Cumhurbaşkanımız görevini nasıl devredeceği belli... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:56+0300
2024-09-02T11:56+0300
2024-09-02T16:11+0300
politika
metin külünk
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
türkiye
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AK Partili Metin Külünk, bazı yayın organlarında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı haberi yalanladı.Külünk Sputnik'e özel yaptığı açıklamada haberlerdeki çarpıtmalara dikkat çekti ve arkasında yatan sebebi de açıkladı:Külünk ayrıca, "İktidarı eleştiren bir muhalefet demokrasilerde şarttır" dedi ve genel olarak Türkiye aleyhindeki çarpıtmaların hangi amacı taşıdığını şu şekilde açıkladı:
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ak parti erdoğan, ak parti metin külünk, metin külünk erdoğan
Külünk: İfadem çarpıtıldı, 'sandık üzerinden görevi devretme günü geldiğinde güçlü lider olarak devretsin' dedim
11:56 02.09.2024 (güncellendi: 16:11 02.09.2024)
AK Partili Metin Külünk, sosyal medyada ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi. Sputnik'e konuşan Külünk, "Cumhurbaşkanımız görevini nasıl devredeceği belli, parlamenterler ve cumhurbaşkanı seçimle gelir, seçimle giderler. Cümleyi çarpıtan medya organları, Türkiye'nin sosyal medya üzerinden hangi risklerle karşı karşıya olduğunun delilidir" dedi.
AK Partili Metin Külünk, bazı yayın organlarında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı haberi yalanladı.
Külünk Sputnik'e özel yaptığı açıklamada haberlerdeki çarpıtmalara dikkat çekti ve arkasında yatan sebebi de açıkladı:
Sayın Cumhurbaşkanımız sandıkla gelmiş, asla sandığın iradesine rağmen hiçbir şey yapmayacağını da siyasal mücadelesinin temel prensibi yapmış bir lider. Bu lider şu anda tarihin en kritik döneminde Türkiye'nin toprak bütünlüğü birliği noktasında son derece stratejik güçtedir. Bu güçteki demokratik yöntemlerle 23 yıldır iktidarda bulunan bir lider, siyonist aklın doğrudan hedefindedir. Bu psikolojik savaşın kirli kurallarını uygularken masa başında üretilmiş, olmayan bilgilerle hareket ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa ile görev süresi belirlenmiştir. Erken seçim olmaz ise, 2028'de sayın Cumhurbaşkanımız sandık üzerinden görevini devredecek. Niye? Görev süresi sonlandığı için bir daha aday olamayacak. Eğer erken seçim olursa da Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha aday olur, gönlümüzden geçen tekrar kazanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın görevini devretme günü geldiğinde nüfusumuzun yüzde 90'ında yeni yüzyılda toprak bütünlüğümüz üzerinde hiçbir tartışmaya izin vermemiş olan, ekonomik problemlerini büyük ölçüde çözmüş, son dönemdeki mutfaktaki problemleri ortada kaldırmış, 'hafızalarda, demokratik seçimlerde görevini devrettiğinde, bu güçlü lider olarak görevini devretsin' dedim ben. Cumhurbaşkanımız görevini nasıl devredeceği belli, bu ülke parlamenter seçimle görev yaparlar. Bu cümleyi çarpıtan medya organları üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'nin bağımsızlığına kast etmek isteyen, Türkiye'nin gerçeklerini görmek istemeyen unsurların bu söylediklerimizi çarpıtarak vermeleri de Türkiye'nin sosyal medya üzerinden hangi risklerle karşı karşıya olduğunun da delilidir.
Külünk ayrıca, "İktidarı eleştiren bir muhalefet demokrasilerde şarttır" dedi ve genel olarak Türkiye aleyhindeki çarpıtmaların hangi amacı taşıdığını şu şekilde açıkladı:
Türkiye'de muhalif olmak analitik düşünme kabiliyeti üzerinden vücut bulmuyor. Muhalif olmak yapılmayanları yapmak üzere eleştirel akılla birlikte pozitif gerçekleştiricilik aklını ifade eder. İktidarı eleştiren bir muhalefet şarttır demokrasilerde. Mutlaka iyi ile kötünün mücadelesi vardır, pozitif muhalif anlayış da mümkündür. Türkiye'de FETÖ ve PKK'nın siyasi uzantılarının ve bunların yaslandığı Atlantik ötesi demokratlarda karşılık bulan siyonist Türkiye'de yalan haber üretmekte ve çarpıtmakta. Sebep ne? Evangelist akıl, Amerika üzerinden Asya'nın yükselişinden rahatsız. Türkiye'yi MİT krizi öncesi noktaya itmek istiyorlar. FETÖ'nün siyaset üzerindeki etkisini yükseğe taşıttırmak istiyorlar. PKK'nın Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını siyaset üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyor Atlantik ötesi. Rusya'nın hedef olduğu İran'ın hedef olduğu Türkiye'nin hedef olduğu bu süreçte, bu 3 ülkeyi de düşürmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için de PKK'yı terör devleti haline getirerek, İsrail'i koruma gücü oluşturmak, Türkiye'yi parçalamak, Rusya'yı paramparça haline getirecek olan kirli akıl, psikolojik savaşın kirli kuralını uyguluyor.