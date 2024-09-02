Külünk: İfadem çarpıtıldı, 'sandık üzerinden görevi devretme günü geldiğinde güçlü lider olarak devretsin' dedim

Sayın Cumhurbaşkanımız sandıkla gelmiş, asla sandığın iradesine rağmen hiçbir şey yapmayacağını da siyasal mücadelesinin temel prensibi yapmış bir lider. Bu lider şu anda tarihin en kritik döneminde Türkiye'nin toprak bütünlüğü birliği noktasında son derece stratejik güçtedir. Bu güçteki demokratik yöntemlerle 23 yıldır iktidarda bulunan bir lider, siyonist aklın doğrudan hedefindedir. Bu psikolojik savaşın kirli kurallarını uygularken masa başında üretilmiş, olmayan bilgilerle hareket ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa ile görev süresi belirlenmiştir. Erken seçim olmaz ise, 2028'de sayın Cumhurbaşkanımız sandık üzerinden görevini devredecek. Niye? Görev süresi sonlandığı için bir daha aday olamayacak. Eğer erken seçim olursa da Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha aday olur, gönlümüzden geçen tekrar kazanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın görevini devretme günü geldiğinde nüfusumuzun yüzde 90'ında yeni yüzyılda toprak bütünlüğümüz üzerinde hiçbir tartışmaya izin vermemiş olan, ekonomik problemlerini büyük ölçüde çözmüş, son dönemdeki mutfaktaki problemleri ortada kaldırmış, 'hafızalarda, demokratik seçimlerde görevini devrettiğinde, bu güçlü lider olarak görevini devretsin' dedim ben. Cumhurbaşkanımız görevini nasıl devredeceği belli, bu ülke parlamenter seçimle görev yaparlar. Bu cümleyi çarpıtan medya organları üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'nin bağımsızlığına kast etmek isteyen, Türkiye'nin gerçeklerini görmek istemeyen unsurların bu söylediklerimizi çarpıtarak vermeleri de Türkiye'nin sosyal medya üzerinden hangi risklerle karşı karşıya olduğunun da delilidir.