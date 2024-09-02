Okula başlama sürecinde velilerin dikkat etmesi gereken psikolojik adımlar

“Diyelim ki eve gelip ‘Ben bir daha gitmek istemiyorum’ dedi. Burada bir esneklik payının olmadığı sınırı çekmek gerekiyor. Çocuğun inatçı tutum sergilemesini net bir duruşla engellememiz şart olacaktır. Şu an biraz daha duygu odaklı bir nesil var. Genel ebeveyn tutumları değişti ve ‘ben eski tutumlarla devam etmek istiyorum’ denildiğinde çocuk diğer çocuklarla kendisini kıyaslayarak bir anda kendisini sevilmiyor ve terk edilmiş hissedebilir. Okuldan geldikten sonra çocuğa gününün nasıl geçtiğini sormak yerine her gün sorduğumuz dört spesifik soru olsun. Bugün seni en eğlendiren olay neydi, bugün en çok neye güldün, bugün hoşuna gitmeyen şey ne oldu… Bunun gibi bir duyguyu uyandıran sorular sorduğunuzda çocuk kendisini açmaya başlayacaktır. Çocuklarla ilgili ne yapıyorsak yapalım istikrarlı olduğu sürece verimlilik sağlayabiliriz. Ancak istikrarlı olduğumuzda bir şeylerin değiştiğini görürüz.”