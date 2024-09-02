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Şehirlerarası yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Şehirlerarası yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta meydana gelen kazada, şerit ihlali nedeniyle yolcu otobüsü ve tomruk yüklü kamyon çarpıştı. Can pazarı yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T14:10+0300

2024-09-02T14:10+0300

2024-09-02T14:32+0300

türkiye

zonguldak

trafik kazası

otobüs kazası

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Bartın'dan Erzurum'a şehirlerarası yolcu taşıyan Metro Turizme ait yolcu otobüsü Gökçebey yolu üzerinde tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada her iki aracın sürücüleri olay yerinde sıkışarak hayatını kaybetti. Ambulanslara alınan 23 yaralı Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin fark ettiği bir kedi ise sahibinin kucağından alınarak jandarma aracına taşındı.'Bir şerit ihlali var'Olay yerinde incelemede bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, otobüste 21 yolcu 3 mürettebatın olduğunu belirterek, "Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Üçünün durumu ağır diğerlerinin durumu iyi. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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zonguldak, trafik kazası, otobüs kazası