Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:05 02.09.2024 (güncellendi: 17:28 02.09.2024)
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında okullardaki not şişirme uygulamasını değerlendirdi. Özgan, “Pek çok rakamla oynandığını biliyoruz ama en azından şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım.” dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş tarafından yazılan makalede yer alan bilgilere göre, her 2 öğretmenden 1’i verdiği notları şişiriyor. Öğretmenlerin yüzde 63.6’sı bu durumdan kendilerini suçlu hissediyor ancak okullar arası rekabet, veli baskısı, öğrenci motivasyonu gibi nedenlerle mecbur kaldıklarını söylüyor.
Okullardaki not enflasyonunu ele alan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Okullarda yüzleşmemiz gereken önemli bir sorun olarak şişirilmiş notlar meselesi gündeme geldi. Van’daki ilkokul ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerle bir çalışma yapıldı. Bu öğretmenlerin yüzde 73’ü öğrencilerin notlarının şişirildiğini düşünüyor. Yüzde 63’ü ise bu durumdan dolayı kendilerini suçlu hissettiklerini belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 21’i kendi başarısızlıklarını gizlemek için bu notları verdiğini söylüyor. Sorumluluk almak istemedikleri için bu notları veren öğretmenler de var. Yüzde 24’ü ise okullar arasındaki rekabetin de bu konuda önemli olduğunu söylüyor. Bunun sonucunda niteliksiz öğrencilerin mezun olması, eğitimin kalitesinin düştüğü, hayali başarıların ortaya çıktığı gibi gerçekler de öğretmenler tarafından açıklanıyor. Velilerin özel okullarda öğretmenler üzerinde baskı kurduğu da bir gerçek.”
‘Notları şişirilenler binlerce sıra öne geçiyor’
Adalet kavramının da zarar gördüğünü ekleyen Özgan, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu şişirilen notlar, sınavların ardından o gençleri hayatın gerçekleriyle karşı karşıya bırakıyor. Notları şişirilen öğrencilerin sınavda aynı netleri yapmalarına rağmen binlerce sıra öne geçme durumları da var. Adalet kavramının nasıl zarar gördüğünü de bize gösteren bir çalışma. Bu tür çalışmalar sistemin açıklarını ve eksiklerini görmek açısından önemli. Pek çok rakamla oynandığını biliyoruz ama en azından şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım.”