Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’

“Okullarda yüzleşmemiz gereken önemli bir sorun olarak şişirilmiş notlar meselesi gündeme geldi. Van’daki ilkokul ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerle bir çalışma yapıldı. Bu öğretmenlerin yüzde 73’ü öğrencilerin notlarının şişirildiğini düşünüyor. Yüzde 63’ü ise bu durumdan dolayı kendilerini suçlu hissettiklerini belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 21’i kendi başarısızlıklarını gizlemek için bu notları verdiğini söylüyor. Sorumluluk almak istemedikleri için bu notları veren öğretmenler de var. Yüzde 24’ü ise okullar arasındaki rekabetin de bu konuda önemli olduğunu söylüyor. Bunun sonucunda niteliksiz öğrencilerin mezun olması, eğitimin kalitesinin düştüğü, hayali başarıların ortaya çıktığı gibi gerçekler de öğretmenler tarafından açıklanıyor. Velilerin özel okullarda öğretmenler üzerinde baskı kurduğu da bir gerçek.”