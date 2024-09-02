https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/1087523297.html
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
Sputnik Türkiye
Eurostat verilerine göre Türkiye'de kitap okuyanların oranı yüzde 30. Seyir Hali'nde verileri değerlendiren Ali Çağatay, "Bizden daha az okuyan bir ülke var o... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T07:05+0300
2024-09-02T07:05+0300
2024-09-02T10:21+0300
seyir hali
radyo
radyo
kitap
eurostat
romanya
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Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
Sputnik Türkiye
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
Eurostat 2022 verilerine göre Türkiye, Avrupa’da Romanya’dan sonra en az kitap okuyan ikinci ülke.Haberi Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Türkiye, tüm Avrupa’da kitap okuma oranı bakımından en az kitap okuyan ikinci ülke. Bizden daha az okuyan bir ülke var o da Romanya” dedi ve şöyle devam etti:
romanya
Sputnik Türkiye
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2024
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, kitap, eurostat, romanya
аудио, radyo, radyo, kitap, eurostat, romanya
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:05 02.09.2024 (güncellendi: 10:21 02.09.2024)
Eurostat verilerine göre Türkiye'de kitap okuyanların oranı yüzde 30. Seyir Hali'nde verileri değerlendiren Ali Çağatay, "Bizden daha az okuyan bir ülke var o da Romanya” dedi.
Eurostat 2022 verilerine göre Türkiye, Avrupa’da Romanya’dan sonra en az kitap okuyan ikinci ülke.
Haberi Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Türkiye, tüm Avrupa’da kitap okuma oranı bakımından en az kitap okuyan ikinci ülke. Bizden daha az okuyan bir ülke var o da Romanya” dedi ve şöyle devam etti:
“Türkiye’de kitap okuyanların oranı yüzde 30. En fazla kitap okuyan ülkeleri biliyorsunuz, İsviçre, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkeler. Baltık ülkeleri de var, onlarda da okuryazarlık çok yüksek. İspanya, Fransa gibi ülkeler daha az okuyanlar kategorisinde. İtalya da kitap okuma oranı bakımından zayıf ülkelerden bir tanesi. Ama Türkiye’nin yanına yaklaşabilen yok. Bir Romanya var bizim altımızda. Onun da yanlış ölçümleme kurbanı olduğunu düşünüyorum. Koskoca sosyalist geleneğin uzunca yıllar hüküm sürdüğü bir ülkede okuryazarlık oranının düşük olması çok fazla akla uygun gelmiyor.”