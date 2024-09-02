Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı

“Türkiye’de kitap okuyanların oranı yüzde 30. En fazla kitap okuyan ülkeleri biliyorsunuz, İsviçre, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkeler. Baltık ülkeleri de var, onlarda da okuryazarlık çok yüksek. İspanya, Fransa gibi ülkeler daha az okuyanlar kategorisinde. İtalya da kitap okuma oranı bakımından zayıf ülkelerden bir tanesi. Ama Türkiye’nin yanına yaklaşabilen yok. Bir Romanya var bizim altımızda. Onun da yanlış ölçümleme kurbanı olduğunu düşünüyorum. Koskoca sosyalist geleneğin uzunca yıllar hüküm sürdüğü bir ülkede okuryazarlık oranının düşük olması çok fazla akla uygun gelmiyor.”