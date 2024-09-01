https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/almanyada-2-dunya-savasindan-sonra-bir-ilk-asiri-sag-secimlerde-onde-1087513001.html
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk: Sağ parti seçimlerde önde
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk: Sağ parti seçimlerde önde
Sputnik Türkiye
Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde sağ parti AfD, ilk kez eyalet parlamentosu seçiminde kazandı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T19:51+0300
2024-09-01T19:51+0300
2024-09-01T20:05+0300
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eyalet meclisi
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Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyaletleri'nde İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez eyalet parlamentosunda sağ parti AfD kazandı.Sağ parti AfD kazandıAlmanya'da 2025 yılında yapılacak federal parlamento seçimleri öncesinde Thüringen ve Saksonya eyaletleri sandığa gitti. Sandıktan İkinci Dünya Savaş sonrası Almanya'da ilk kez sağ parti kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/natodan-uyelerine-daha-fazla-silahlanma-mesaji-1087513095.html
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seçim, genel seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, almanya, sandık, eyalet, eyalet meclisi, eyalet sistemi
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk: Sağ parti seçimlerde önde
19:51 01.09.2024 (güncellendi: 20:05 01.09.2024)
Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde sağ parti AfD, ilk kez eyalet parlamentosu seçiminde kazandı.
Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyaletleri'nde İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez eyalet parlamentosunda sağ parti AfD kazandı.
Almanya'da 2025 yılında yapılacak federal parlamento seçimleri öncesinde Thüringen ve Saksonya eyaletleri sandığa gitti. Sandıktan İkinci Dünya Savaş sonrası Almanya'da ilk kez sağ parti kazandı.