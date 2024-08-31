https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/yolculari-indirin-canli-bomba-tehlikesi-mesaji-kocaeli-valiligi-degisik-icerikli-mesaj-hakkinda-1087477681.html

Yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi mesajı: Kocaeli Valiliği 'değişik içerikli' mesaj hakkında açıklama yaptı

Yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi mesajı: Kocaeli Valiliği 'değişik içerikli' mesaj hakkında açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de hizmet veren resmi ile özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına canlı bomba tehlikesi olduğuna dair mesaj gönderildi. Kocaeli... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T00:26+0300

2024-08-31T00:26+0300

2024-08-31T00:26+0300

türkiye

canlı bomba

kocaeli

otobüs

toplu taşıma

panik

kriz masası

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Kocaeli'de cuma günü saat 16.20'de şehir genelinde hizmet veren resmi ile özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına ve vatandaşların kullandığı mobil uygulamaya "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi.Kocaeli Valiliği 'değişik içerikli' mesaj hakkında açıklama yaptıKocaeli Valiliği, otobüslerin bilgilendirme ekranlarına gelen "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı hakında açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, "Kocaeli’de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 'değişik içerikli' mesajların geldiği bilgisi üzerine ivedi olarak Kocaeli Valiliğimizin koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart Firması yetkililerinden oluşan kriz masası kurulmuştur" ifadelerinde bulundu. 'Bilgilendirme panellerine erişildi'Resmi ve özel toplu taşıma araçlarına kart sağlayan firma konu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, eylemin, vatandaş bilgilendirme paneline bildirim gönderme yetkisine sahip bir kullanıcının hesabı üzerinden, yetkisiz kişi ya da kişiler tarafından yapıldığı vurgulanırken, "kötü niyetli şekilde bir saldırı gerçekleştirilmiş ve netice olarak asılsız bir mesaj paylaşılmıştır" ifadelerinde bulunuldu. Asılsız mesajı paylaşan kişinin, diğer hiçbir sistem unsuruna erişimi olmadığı belirtilen açıklamada, gerekli adli çalışmaların tüm birimler tarafından hassasiyetle yönetildiği dile getirildi.

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canlı bomba, kocaeli, otobüs, toplu taşıma, panik, kriz masası