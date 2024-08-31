https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/oyun-oynayan-cocuk-duduklu-tencereye-sikisti-1087488163.html
Oyun oynayan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
Oyun oynayan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
Sputnik Türkiye
Batman’da 2 yaşındaki Eslem Eren, oyun oynarken içine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Anne, çocuğunu kurtarmak için çaba harcasa da başarılı olamayınca... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T15:30+0300
2024-08-31T15:30+0300
2024-08-31T15:30+0300
yaşam
düdüklü tencere
itfaiye
itfaiye ekipleri
mahsur kalma
yardım
acil durum
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Anne, mutfaktan gelen ağlama sesleri üzerine çocuğunu düdüklü tencere içinde sıkışmış halde buldu. Çocuğu çıkarmak için başarısız girişimlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla Eslem'i sıkıştığı tencereden kurtardı.Sağlık durumu i̇yiKurtarılan küçük Eslem’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ciddi sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/anadolu-ajansi-duyurdu-kayip-narinin-amcasi-gozaltina-alindi-1087486221.html
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düdüklü tencere, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma, yardım, acil durum
düdüklü tencere, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma, yardım, acil durum
Oyun oynayan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
Batman’da 2 yaşındaki Eslem Eren, oyun oynarken içine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Anne, çocuğunu kurtarmak için çaba harcasa da başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Anne, mutfaktan gelen ağlama sesleri üzerine çocuğunu düdüklü tencere içinde sıkışmış halde buldu. Çocuğu çıkarmak için başarısız girişimlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla Eslem'i sıkıştığı tencereden kurtardı.
Kurtarılan küçük Eslem’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ciddi sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.