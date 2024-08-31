https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/oyun-oynayan-cocuk-duduklu-tencereye-sikisti-1087488163.html

Oyun oynayan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Oyun oynayan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Sputnik Türkiye

Batman’da 2 yaşındaki Eslem Eren, oyun oynarken içine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Anne, çocuğunu kurtarmak için çaba harcasa da başarılı olamayınca... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T15:30+0300

2024-08-31T15:30+0300

2024-08-31T15:30+0300

yaşam

düdüklü tencere

itfaiye

itfaiye ekipleri

mahsur kalma

yardım

acil durum

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Anne, mutfaktan gelen ağlama sesleri üzerine çocuğunu düdüklü tencere içinde sıkışmış halde buldu. Çocuğu çıkarmak için başarısız girişimlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla Eslem'i sıkıştığı tencereden kurtardı.Sağlık durumu i̇yiKurtarılan küçük Eslem’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ciddi sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

düdüklü tencere, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma, yardım, acil durum