https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/fifa-irkciliga-maruz-kalan-futbolculara-oyunu-durdurma-hakki-tanidi-ellerini-bileklerinden-1087493283.html
FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı: 'Ellerini bileklerinden çaprazlayacak'
FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı: 'Ellerini bileklerinden çaprazlayacak'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanındığını duyurdu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T19:39+0300
2024-08-31T19:39+0300
2024-08-31T19:39+0300
spor
fifa
gianni infantino
fifa başkanı gianni infantino
irkçı
irkçılık
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Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın Nayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi. Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.Uygulama kapsamında yapılacak 'Irkçılığa hayır' hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.Irkçılığa maruz kalan oyuncu, ellerini bileklerinden çaprazlayacakIrkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edeceği ve bunun ardından hakemlerin, üç adımlı prosedürü başlatacağı dile getirildi.İlk adımda hakemlerin maçı durduracağı; tacizin devam etmesi halinde oyuncular ve teknik ekibin, soyunma odasına götürüleceği dile getirildi. Son olarak ise hadise sona ermezse maçın erteleneceği aktarıldı.Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Irkçılıkla mücadele etmek hepimizin birlikte yapması gereken bir şey. Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda 'Irkçılığa hayır' jestini uygulamak, dünya çapındaki oyuncuları güçlendirmek için önemli bir ilk adımdır. Şimdi üç adımlı prosedürün tüm dünyada maksimum etkiyle uygulanmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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fifa, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino, irkçı, irkçılık
FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı: 'Ellerini bileklerinden çaprazlayacak'
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanındığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın Nayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi. Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.
Uygulama kapsamında yapılacak 'Irkçılığa hayır' hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.
Irkçılığa maruz kalan oyuncu, ellerini bileklerinden çaprazlayacak
Irkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edeceği ve bunun ardından hakemlerin, üç adımlı prosedürü başlatacağı dile getirildi.
İlk adımda hakemlerin maçı durduracağı; tacizin devam etmesi halinde oyuncular ve teknik ekibin, soyunma odasına götürüleceği dile getirildi. Son olarak ise hadise sona ermezse maçın erteleneceği aktarıldı.
Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Irkçılıkla mücadele etmek hepimizin birlikte yapması gereken bir şey. Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda 'Irkçılığa hayır' jestini uygulamak, dünya çapındaki oyuncuları güçlendirmek için önemli bir ilk adımdır. Şimdi üç adımlı prosedürün tüm dünyada maksimum etkiyle uygulanmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.